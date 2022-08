PSD de Leiria considera «falta de respeito» declarações do ministro da Administração Interna

Entornointeligente.com /

A Comissão Política Distrital de Leiria do PSD considerou esta terça-feira uma «falta de respeito» as declarações do ministro da Administração Interna, na Batalha, que afirmou que, desde 2017, houve uma «evolução muito positiva» no combate aos incêndios.

Em comunicado, os sociais-democratas disseram que José Luís Carneiro foi ao distrito de Leiria afirmar que, «desde 2017, houve uma evolução muito positiva» no que respeita ao combate aos incêndios florestais e «referiu ainda que mais de 90% dos incêndios em 2022 são dominados até aos 90 minutos» e que «cerca de 90% dos incêndios não queimam mais de 1 hectare».

Para a distrital de Leiria do PSD, estas declarações, «além de revelarem uma total desfaçatez do ministro perante os trágicos incêndios que assolaram a região da Serra da Estrela nas últimas semanas, são, sobretudo, uma total falta de respeito para com as populações de Alvaiázere, Ansião, Pombal e Leiria, que em julho viram as chamas a consumir as suas propriedades (…), tendo sido evidente a falta de meios» e «as falhas do SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal], falhas essas que o ministro nega (…)».

Subscrever Os sociais-democratas consideraram ainda as «supostas estatísticas que o ministro mencionou provocatórias e ofensivas para todos aqueles que viram deflagrar os incêndios durante dias e até semanas», o que «revelou uma total insensibilidade».

O PSD de Leiria afirmou ainda que, «se fosse verdade o que o ministro diz relativamente ao suposto reforço dos meios de combate, não teria havido necessidade de o Conselho de Ministros aprovar apressadamente esta semana a compra de veículos de combate a incêndios, numa clara demonstração de incompetência, falta de organização e planeamento».

«Anunciar a compra de veículos de combate a incêndios em pleno mês de agosto é só para ‘atirar areia para os olhos dos portugueses’, já que a adjudicação desses veículos só acontecerá nos meses em que não serão necessários».

Para o PSD, José Luís Carneiro «deveria ter maior sensibilidade ao vir a Leiria falar dos incêndios de 2017», pois, «volvidos cinco anos, o Governo foi incapaz de implementar medidas de reorganização do território ou de ordenamento florestal que mitigassem e procurassem evitar o cenário de 2017».

