PSD abstém-se na moção de censura do Chega ao Governo

A moção de censura ao XXIII Governo apresentada pelo Chega será debatida e votada nesta quarta-feira e tem chumbo garantido já que o PS tem maioria absoluta. A grande curiosidade estava em saber como votaria o PSD que tem um novo líder em funções desde domingo que promete uma oposição combativa. O mistério foi desfeito a meio da tarde: o PSD de Luís Montenegro vai abster-se.

A confirmação do agendamento do debate da moção de censura foi feita à saída do encontro extraordinário da conferência de líderes, pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha.

Para dar cu mprimento ao Regimento da Assembleia da República, o debate da moção de censura inicia-se «no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura [sexta-feira]», o que obrigou a mudanças no calendário. Segundo o regimento, o Governo — incluindo o primeiro-ministro — deverá estar presente no debate da moção.

O anúncio do PSD chegou horas depois de a Iniciativa Liberal já ter adiantado que se iria abster. No final do encontro de líderes parlamentares, o liberal Rodrigo Saraiva fez saber qual seria o voto da bancada da Iniciativa Liberal e explicou que os se querem distanciar da estratégia do Chega de «mudar pessoas», preferindo, em alternativa, «mudar políticas». «A IL está preocupada com as políticas, não basta mudar pessoas», justificou Rodrigo Saraiva.

«Estamos há três meses com um Governo em funções e há muita coisa para criticar, sobretudo em relação à degradação generalizada das políticas públicas», concordou o líder parlamentar da IL. Porém, destacou que esta moção de censura «é inconsequente». «É uma corrida de 100 metros, como o partido Chega nos tem habituado», concluiu.

A moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega está destinada ao chumbo, uma vez que o PS tem a maioria absoluta dos deputados eleitos à Assembleia da República. Apesar disso, o líder do Chega quer expressar o descontentamento com o caso do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a contestação à ministra da Saúde, Marta Temido .

A pressão de Ventura a Montenegro No final do encontro extraordinário na manhã de terça-feira, André Ventura assinalou que ainda não tinha recebido nenhum sentido de voto do PSD, que decidiu não falar à saída. » A minha expectativa continua a ser a mesma, temos a expectativa que PSD e IL pelo menos se juntem à moção de cens ura», disse André Ventura, minutos antes de a IL anunciar que se iria abster.

Interpelação do PCP adiada para quinta-feira O agendamento da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega obrigou a mudanças no calendário. A interpelação do PCP sobre política geral («centrada nas soluções para a defesa do poder de compra e das condições de vida do povo, travando o aumento de preços e assegurando o aumento dos salários e pensões»), que estava agendada para quarta-feira, passa para quinta-feira, da 7 (caindo o debate de actualidade pedido pelo Chega sobre a salvaguarda dos direitos das crianças).

Já o debate da proposta de lei do Governo sobre a «Agenda para o Trabalho Digno» e de todos os diplomas dos partidos sobre legislação laboral, cuja discussão estava marcada para quinta-feira, passará para sexta-feira.

O líder do Chega afirmou que «sobretudo depois de Luís Montenegro ter dito, no congresso do PSD, que o ministro das Infra-estruturas tinha de ser demitido», ficou com a convicção que o PSD iria acompanhar a moção de censura do Chega. «Não nos parecerá coerente qualquer outra posição, tendo em conta as palavras do seu próprio líder», atirou.

André Ventura disse ainda que o Chega acompanharia «qualquer moção de censura» apresentada pela IL e pelo PSD e vincou que isso seria também «dar um sinal ao país» de que estes partidos são «capazes de ser uma alternativa» ao Governo socialista.

À tarde, o PSD enviou uma nota à comunicação social onde revela como votará: «Na sequência da deliberação tomada hoje pela Comissão Permanente Nacional do PSD, remetida à direcção do grupo parlamentar do PSD, informa-se que a bancada do PSD se irá abster na votação da moção de censura que será discutida esta quarta-feira.»

Após a tomada de posse do executivo socialista, o Chega apresentou uma moção de rejeição ao programa do Governo em que só a sua bancada votou a favor — o PSD e a IL abstiveram-se e acabou chumbada pelos votos do PS, PCP, BE, PAN e Livre.

O BE e o PCP revelaram entretanto que vão votar contra a moção de censura do Chega.

Numa resposta enviada à Lusa, o PCP demarca-se da iniciativa apresentada pelo partido de André Ventura e fonte de bancada comunista argumenta que «a moção apresentada pelo Chega não propõe soluções» para os problemas que o país enfrenta. «O Chega utiliza problemas reais não com o objectivo de dar resposta aos trabalhadores e às populações, mas com projectos e políticas que só contribuem para os agravar. O PCP não contribuirá para essa manobra, por isso, votará contra a moção de censura», sustenta o PCP.

Fonte bloquista disse à Lusa que o partido votará contra a moção de censura. Com Marta Moitinho Oliveira

Notícia actualizada às 16h20 com sentido de voto do PSD.

