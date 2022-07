PSD abstém-se na moção de censura apresentada pelo Chega

Entornointeligente.com /

O PSD anunciou esta terça-feira que se vai abster na moção de censura apresentada pelo Chega, que será votada na quarta-feira na Assembleia da República.

A decisão foi anunciada em comunicado enviado à imprensa, explicando que surge «na sequência da deliberação tomada esta terça-feira pela Comissão Permanente Nacional do PSD», que foi depois remetida à direção do grupo parlamentar do partido, ainda presidida por Paulo Mota Pinto, após ter anunciado a sua renúncia ao cargo. As eleições para a direção da bancada parlamentar acontecem a 12 de julho, após pedido do novo presidente do partido, Luís Montenegro.

