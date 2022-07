Entornointeligente.com /

PSB lança oficialmente Beto Albuquerque como candidato ao governo do RS Oficialização da candidatura foi realizada na Assembleia Legislativa do RS, neste sábado (23). Beto já foi deputado estadual e federal, secretário de Transportes do RS e candidato a vice-presidente em 2014. Por g1 RS

23/07/2022 11h36 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 Convenção do PSB confirmou Beto Albuquerque como candidato ao governo do RS — Foto: Reprodução/RBS TV Convenção do PSB confirmou Beto Albuquerque como candidato ao governo do RS — Foto: Reprodução/RBS TV

O PSB aprovou em convenção estadual neste sábado (23) a escolha de Beto Albuquerque como candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A oficialização da candidatura foi realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

«Nenhum retrocesso, muito menos a continuidade dos retrocessos. Precisamos socorrer quem tem fome», disse Beto, que participou por teleconferência, já que está com Covid-19.

Alianças

De acordo com o PSB, os nomes dos indicados para o cargo de vice-governador e ao Senado devem ser definidos ao longo da semana. A Executiva estadual ainda estuda formação de federeção.

Na convenção deste sábado foram definidas também 39 candidaturas a deputado estadual e 24 candidaturas a deputado federal pelo partido.

Trajetória política

Natural de Passo Fundo, Beto Albuquerque tem 59 anos e é advogado. Já foi deputado estadual e federal, assim como Secretário de Transportes e de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul.

Em 2014, foi candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva (PSB) e, em 2018, a senador.

