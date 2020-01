PS5 tendría una genial función de compatibilidad con sus versiones anteriores

Entornointeligente.com /

Un nuevo informe de HipHopGamer, quien recientemente reveló una jugosa primicia sobre el soporte de compatibilidad con versiones anteriores del sistema del de PlayStation 5

Por: Comic Book

Según HipHopGamer, Sony está trabajando en un “Remastering Engine” para la PS5, que permitirá que los títulos de PS1, PS2, PS3 y PS4 se ejecuten en la consola con varias mejoras.

Según el informe, la función funcionará de manera similar a cómo la Xbox One X maneja la compatibilidad con versiones anteriores. En otras palabras, la PS5 no solo ejecutará estos juegos antiguos, sino que se agregará a ellos con cosas como soporte 4K.

