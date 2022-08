PS toma distancia del PPD y decide no evaluar escenario de eventual triunfo del Rechazo

Entornointeligente.com /

Tras sostener una reunión con sus ex timoneles y la comisión política de la colectividad, la directiva del Partido Socialista (PS) tomó distancia de la idea de generar acuerdos previos al Plebiscito del 4 de septiembre ante un eventual triunfo del Rechazo . En el encuentro se acordó bajar dos líneas principales: redoblar los esfuerzos por el Apruebo y apoyar al Presidente Gabriel Boric en las decisiones que tome posplebiscito . «Tenemos la convicción de que el escenario no está definido, podemos ganar (…) No vamos a caer en el ejercicio derrotista de ponernos a analizar qué es lo que pasa si gana el Rechazo, no vamos a caer en eso, vamos a luchar hasta el final», sostuvo el ex timonel y actual secretario general Camilo Escalona. «Nos parece que lo fundamental de este momento es concentrarnos en las dos semanas de campaña «, agregó el ex diputado Osvaldo Andrade.

Lee la nota completa en la edición de hoy de El Mercurio . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com