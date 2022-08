PS notifica molestia al Gobierno por no enviar FF.AA. a Los Ríos: «Insistimos en que exista más coordinación»

Entornointeligente.com /

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic , junto a los parlamentarios de la colectividad en Los Ríos, el senador Alfonso De Urresti y la diputada Ana María Bravo, llegó este martes a La Moneda, con el objetivo de transmitir la molestia que generó en la colectividad la decisión del Gobierno de no decretar estado de excepción en esa región.

Tras el encuentro que sostuvieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve , del cual se ausentó el diputado Marcos Ilabaca por estar en el Congreso, la líder explicó que «hemos venido a manifestar nuestra preocupación por la situación de seguridad que acontece allá, en atención a que no se decretó el estado de excepción».

En esa línea, Vodanovic señaló que pidieron «que se adopten medidas urgentes y necesarias para la debida seguridad de la ciudadanía. Consideramos que la coordinación del Gobierno, y así se lo hemos manifestado, debe mejorar , atendido que se había anunciado una medida que finalmente no se adopta».

«Hacemos notar que esto no debiera seguir ocurriendo , puesto que va en perjuicio de la ciudadanía. Creemos importante que se coordinen las acciones de gobierno, particularmente en una región que, producto de que se han focalizado las acciones en La Araucanía, también se están desplazando hacia algunas zonas de Los Ríos», dijo.

Según la dirigenta, «no hemos venido a objetar la decisión presidencial , lo que hemos puesto en conocimiento es la preocupación de los parlamentarios como actores locales, que están allá, de hecho vienen llegando de su región. Es poner en conocimiento concreto de la preocupación que existe por parte de la ciudadanía y de la inseguridad».

«Han anunciado acciones respecto a reforzamiento policial, q ue eso se lleve a cabo a la brevedad, de manera tal que exista realmente una acción concreta del Gobierno», afirmó, junto con destacar que las criticas que surgieron en el socialismo a la medida ni impedirán que apoyen la extensión del estado de excepción en La Araucanía.

«Aquí no es una cosa por otra, creo que los parlamentarios se pueden referir en particular a esto, pero el PS ha sido muy responsable en apoyar todas las normas que ha impulsado el Gobierno, no solo los estados de excepción, sino que todas las normas han contado con los votos» , recalcó.

Según la timonel, «la conducta de nuestros parlamentarios no está asociada con que se tomen o no medidas. Tampoco para el PS es una acción que nos interese, militarizar el país, al contrario, queremos que haya normalidad, pero si es necesario adoptar ciertas medidas en algunos momentos y el gobierno así lo estima lo vamos a apoyar».

En la misma línea, De Urresti comentó que fueron a » manifestar nuestra preocupación. Lo que hemos dicho con todas sus letras es que vamos a apoyar todas las medidas que se adopten para poner termino a los hechos de violencia en Los Ríos. Anoche tuvimos otro evento y no queremos que se normalice la violencia en una región tranquila».

«La semana pasada tuvimos el anuncio, el anticipo de que se iba a decretar y luego nos encontramos el jueves que no se decretaron esas medidas. Eso genera desconcierto, incertidumbre, y el subsecretario se ha comprometido a estar mañana presencialmente en la región para seguir evaluando los distintos antecedentes», indicó.

Sobre el apoyo a la renovación de la presencia militar en La Araucanía, el senador destacó que «nosotros no condicionamos nuestros votos , el PS es un partido responsable, que está en el Gobierno, y va a respaldar las decisiones. Lo que si pedimos es precisión y coherencia».

«También que no haya incertidumbre respecto a lo que se comunica y transmite en una región tranquila como Los Ríos (…) nosotros hemos insistido en que exista más coordinación, un plan nacional, en que exista anticiparse a situaciones que van normalizándose y eso no nos gusta. Por eso esta reunión», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com