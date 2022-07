Entornointeligente.com /

A forma como o Governo redigiu uma proposta de alteração à legislação laboral relacionada com as compensações pelo fim dos contratos a termo gerou dúvidas e, em reacção às críticas, o executivo vai emendar a mão durante a discussão do texto na especialidade, através do grupo parlamentar do PS. Em causa está a norma do Código do Trabalho que define em que circunstâncias é que um trabalhador contratado a termo certo recebe uma compensação quando o contrato acaba.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com