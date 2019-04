Próximo film de Star Wars se titula “The Rise of Skywalker”

Entornointeligente.com / “Nadie se va del todo”, dice la voz de Luke Skywalker en el primer avance de “Star Wars: Episode IX”, cuyo título finalmente se reveló el viernes en un evento en Chicago: “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

El resguardado filme del director J.J. Abrams pondrá final a la saga Skywalker que comenzó hace más de 40 años, pero aun cuando algunos personajes y actores que han pasado a mejor vida, el nuevo tráiler indica que, como con todas las películas de la franquicia, la muerte era sólo un tecnicismo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana.

Skywalker (interpretado por Mark Hamill) habrá muerto al final de la entrega más reciente, pero su voz domina el avance al decirle a alguien, posiblemente Rey (Daisy Ridley), “esta es tu lucha ahora”. Y el público también pudo ver a otra figura del pasado: el Emperador Palpatine de la trilogía original y la precuela, cuya risa amenazante cierra el avance promocional.

También está de vuelta Carrie Fisher como Leia Organa, pese a que la actriz falleció en diciembre del 2016, gracias a material no usado para “The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”) que Abrams logró insertar a su propia narrativa para su nuevo filme.

“Uno no puede simplemente cambiar a la actriz o hacerla desaparecer”, dijo Abrams. Y “la idea de tener un personaje generado por computadora ni siquiera era una opción”.

Actualmente el director está en el proceso de editar y agregar efectos visuales a la película que se estrenará el 20 de diciembre y dijo que, pese al deceso de Fisher, “estamos trabajando con ella todos los días”.

“La princesa Leia vive en esta película de una manera que me resulta alucinante”, dijo Abrams.

