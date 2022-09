Prueba Saber 11: los nueve consejos que debe tener en cuenta para presentar la prueba

Entornointeligente.com /

Los estudiantes de grado once de instituciones públicas y privadas en el país presentarán este 3 y 4 de septiembre el Examen de Estado de Educación Media, las llamadas Pruebas Saber 11 (conocidas años atrás como las Pruebas Icfes).

Esta prueba está diseñada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, Icfes, que evalúa las competencias y conocimientos académicos de quienes están finalizando el bachillerato. Los resultados de está evaluación están programados para ser entregados el próximo 26 de noviembre.

Existen diferentes factores que influyen en el desempeño de los estudiantes en dicha prueba. Uno de estos son los docentes, ya que es necesario que tengan las aptitudes necesarias para innovar y enfrentar los desafíos a los que constantemente se enfrenta la pedagogía. Es decir, que posean las habilidades necesarias no solo para enseñar lo concerniente a temas académicos sino también en materia socioemocional (que sepan manejar sus emociones).

Las familias también se convierten en una parte esencial para el éxito de esta prueba, ya que deben involucrarse con los diferentes procesos formativos, y así apoyar la propuesta pedagógica que tenga cada centro educativo.

Las pruebas no solo miden las competencias académicas de los estudiantes, sino que permiten observar cómo están las diferentes instituciones educativas a nivel nacional en tema de saberes, para así poder implementar mejoras en sus sistemas académicos.

Ana Janneth Ibarra Quiñónez, secretaria de Educación del departamento del Valle del Cauca, mandó un mensaje a los cerca de ocho mil estudiantes que se enfrentan a esta prueba: «les deseo de todo corazón, muchos éxitos en esa jornada tan importante en su proceso educativo en la que se evaluarán sus competencias de aprendizajes recibidas en nuestras instituciones educativas».

La Fundación Alquería Cavelier desde hace más de diez años ha desarrollado acciones articuladas con la Gobernación de Cundinamarca, secretarías de Educación e instituciones educativas oficiales y privadas con el fin de estimular la integración y el cierre de brechas en la formación. Es por esto, que ofrece a los estudiantes diferentes herramientas para poder enfrentar con éxito la prueba Saber 11.

» Desde la Fundación Alquería Cavelier buscamos aportar al fortalecimiento de las comunidades educativas y somos conscientes de que el trabajo de formación de un ser humano va más allá de su saber académico e inicia en la infancia. Entendemos que la calidad educativa se refleja, no solo en los resultados de las pruebas, sino en las capacidades de los docentes y de los propios estudiantes de proyectar un futuro que les brinde oportunidades de desarrollo personal, por ello promovemos las alianzas estratégicas entre organizaciones interesadas en aportar al sector educativo, especialmente a la educación pública», manifestó Sergio Fernández, director de la Fundación Alquería Cavelier.

Dentro de la estrategia que implementa la Fundación se encuentran materiales, simulacros y entrenamiento para la preparación de la prueba Saber 11. A su vez, otorga recursos pedagógicos para docentes, ya que entiende que ellos son pieza fundamental dentro de la educación de los estudiantes. Para esto impartió talleres de 256 horas, durante dos años, que ayudan al fortalecimiento de competencias académicas, socioemocionales y vocacionales.

La Fundación Alquería Cavelier da unos tips para aquellos que durante este fin de semana presenten evaluación tan importante:

Estar atento a la fecha de la cita: Es normal que entre tantos imprevistos no se esté seguro de esta información, por lo cual es importante agendar con anticipación para tener presente esta fecha. Tener claro en qué lugar y a qué hora se debe presentar el examen : organizarse con tiempo, conocer cómo llegar a la ubicación y el medio de transporte que se utilizará. Prepararse la noche anterior: No solo consiste en alistar los implementos necesarios para la presentación del examen, como es el lápiz, borrador y sacapuntas, sino dormir al menos ocho horas para llegar los días del examen con la mente clara y relajada. Asumir la prueba con calma y concentración: siempre con la responsabilidad que exige, pero también con mucha serenidad. Tener confianza en sí mismo: No hay nada más seguro que llegar reconociendo los conocimientos y habilidades adquiridos para poder desarrollar la prueba con tranquilidad. No presionar con mucha información: Tratar de repasar lo necesario días antes, es normal tener inquietudes, pero la mejor forma de solucionarlas es con palabras claves, así cuando haya una duda se podrá acordar de una forma más fácil y rápida. Identificar los campos de evaluación del examen : Reconocer las fuerzas y debilidades ayudará a que el estudiante pueda enfocarse en los diferentes temas y competencias que deberá estudiar. Respecto a la Lectura Crítica : Leer muy bien, identificar palabras e ideas principales mientras se recorre y se analiza el texto. Se sugiere leer cada instrucción y cada una de las 278 preguntas, subrayar las palabras claves para comprender lo que se está pidiendo. En Lógica Matemática: Es importante trabajar en el desarrollo de deducciones a partir de la lógica y así responder con mayor precisión.

