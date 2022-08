Entornointeligente.com /

Liliam Kechichian en el Senado (archivo, julio de 2022).

Foto: Alessandro Maradei

Proyecto para transparentar el financiamiento de los partidos políticos sigue paralizado porque no se renovaron las autoridades de la Corte Electoral Publicado el 24 de agosto de 2022 Escribe Enzo Adinolfi en Parlamento 4 minutos de lectura Durante la interpelación del lunes, la senadora del FA Liliam Kechichian dijo que es «imprescindible» votar este proyecto, y la asociación le valió críticas desde la coalición; Cabildo Abierto espera por la votación de los nuevos ministros para avanzar en la iniciativa. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Abril Mederos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes «Es imprescindible que votemos la ley de financiamiento de los partidos políticos, que está dilatada en este Parlamento. Hoy considero que es una necesidad imperiosa, sería una gran señal para toda la sociedad», dijo la senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian en su intervención durante la doble interpelación que se llevó adelante este lunes hasta la madrugada del martes a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, respectivamente, por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset que le valió la libertad en Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido por portar un pasaporte paraguayo falso.

El planteo de Kechichian abrió frentes tanto en la oposición como en el oficialismo, que estudia en la comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia el proyecto de ley que se basa en lo aprobado en el Senado en la anterior legislatura, pero al que le faltó un voto para que fuese aprobado, en ese entonces, por el FA.

Los problemas para avanzar en la ley, en principio, surgen de que aún no se llegó a un acuerdo claro sobre cómo debe aprobarse el proyecto y, por otro lado, están los reparos que plantea Cabildo Abierto (CA) por no tener aún un puesto en la Corte Electoral, organismo que será el rector de los respectivos financiamientos económicos que gozarán los partidos políticos.

Mariano Tucci, diputado del FA y presidente de la comisión especial, señaló a la diaria que al ser un partido que está en minoría en todas las comisiones no es mano para avanzar en el proyecto que busca modificaciones en la ley de 2009, que está trunco desde la pasada legislatura, por lo tanto es la coalición multicolor la que debe cerrar sus negociaciones. «Todos sabemos que la comisión ha venido disfuncionando en los últimos dos años porque el gobierno ha priorizado otros temas y no el tema de la ley de financiamiento, en la cual tienen diferencias centrales», indicó.

En ese marco, apuntó que en la comisión se armó un «semáforo» donde están las prioridades de la coalición que son «intocables» en las negociaciones. Por ejemplo, hay un área que está en rojo, que es más de 50% de la ley, donde la coalición no cederá con el FA. También hay algunos puntos en amarillo, que son los que la coalición está dispuesta a negociar con el FA; y por último, los que están en verde, que son aquellos que «no tendrían demasiada complejidad para ser aprobados rápidamente». «Pero son muy pocos», advirtió.

Según Tucci, desde el FA tienen «toda la voluntad del mundo» en «avanzar en la transparencia en el proceso político en general y en el electoral en particular, pero notoriamente no tiene las mayorías necesarias para dar salida a lo que le parece». «Entendemos, y es una convicción, que esta ley tiene que tener consensos generales y muy amplios porque sería una mala señal que este proyecto sea votado con los votos de la coalición», estableció.

Según supo la diaria con base en varias fuentes, el Partido Nacional se mostró dispuesto a aprobar en Diputados la ley antes de fin de año. Sin embargo, el panorama pareciera no ser así.

CA a la espera Desde CA están expectantes desde el principio del período en que cambien las autoridades de la Corte Electoral, donde por el momento no hay consenso a la interna de la coalición. El diputado cabildante Álvaro Perrone acusó al Partido Colorado (PC) de no querer ceder y darle el puesto a CA, que hoy gozan, justamente, los colorados. «Hemos sido claros, la ley de financiamiento de partidos políticos va a ser controlada y regulada por la Corte Electoral. Ahora, si no la renovamos nosotros no vamos a poner la carreta delante de los bueyes», apuntó, en diálogo con la diaria .

Para Perrone, primero se debe renovar la Corte Electoral, «como corresponde», así se «respeta» la «voluntad del pueblo», que zanjó en la elecciones de octubre de 2019 el triunfo de Luis Lacalle Pou frente a Daniel Martínez. «Después de eso estamos dispuestos a avanzar en esa ley. Mientras, no», expresó, y agregó que ha habido varios «idas y vueltas», pero «nada concreto».

Según dijo, habría un acuerdo entre el PN, CA y el FA, pero «nunca» se fija la Asamblea General «para avanzar en los cambios», lamentó Perrone. «En los nombres estamos de acuerdo, el PC es quien no quiere renovar la Corte Electoral, pero si no están los votos del PC la Corte se puede renovar igual. La principal señal que tiene que dar el sistema político es la renovación de este organismo, después con gusto nos sentamos a trabajar en una ley en conjunto para ayudar a tener la mejor transparencia», agregó.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez señaló que al haber culminado el tratamiento en la cámara baja de la Rendición de Cuentas «se va a tener que retomar el trabajo» en la comisión especial. En conversación con la diaria , sostuvo que es un objetivo de todo el sistema político «agiornar» la ley de financiamiento de partidos de 2009 porque «tiene algunas falencias». «Tiene que ser un proyecto de ley que sea aprobado con una distancia en el tiempo con respecto al proceso electoral, eso sería lo óptimo. Habría que apurar la media sanción en Diputados este año o en el principio del que viene», añadió.

En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada señaló a la diaria que se está en una instancia donde los diputados deben «sentarse a conversar» para ver si esas propuestas que están arriba de la mesa «se consensúan con el FA». Para Posada, un proyecto de financiamiento de partidos políticos debería requerir de un «acuerdo muy amplio», cosa que hoy no tendría. «En eso estamos. Debemos ser conscientes de las debilidades que existen en el sistema de financiamiento de partidos, por tanto, lo más importante es curarse de salud. Lo ideal sería que el año que viene tenga aprobación», concluyó.

«Si no tenía fueros no lo decía»: críticas a Kechichian por vincular financiamiento con Marset Perrone y Rodríguez se quejaron porque Kechichian puso el tema sobre la mesa en medio de la interpelación a los ministros Heber y Bustillo por el caso Marset, acusado de narcotráfico en grandes cantidades. Para el cabildante, si Kechichian tenía indicios de financiamiento en la política de «algún narco» lo debería haber denunciado.

«Tirar eso ahí en una interpelación genera el manto de dudas para todo el mundo y no dice nada claro. Si no tiene fueros eso no lo decía. Si ella conoce de financiamiento narco a algunos políticos, que lo denuncie», insistió Perrone. Por su parte, Rodríguez sostuvo que no conoce que Marset «haya financiado partidos», por lo tanto «no tenía nada que ver una cosa con otra».

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Financiamiento de los partidos políticos Cabildo Abierto Frente Amplio Partido Nacional Partido Colorado Partido Independiente Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com