Proyecto gastronómico y cultural «Sabor a» arranca en Santa Ana

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Cultura reiniciará el próximo sábado 30 de julio desde la 1:00 de la tarde en conjunto con la Junta Comunal del corregimiento de Santa Ana la actividad denominada «Sabor a» que tuvo sus inicios en el año 2020. La actividad contará también con el apoyo del Patronato del corregimiento de Santa Ana y en ella participarán unos 20 emprendedores y restaurantes del área.

El anuncio se realizó en las isntalaciones del Ministerio de Cultura y contó con la participación de la ministra de Cultura Giselle González Villarrué, el director de Economía Creativa de MiCultura, Ellis Newman y el representante del corregimiento de Santa Ana, Jair Martínez.

«Panamá es un destino ya conocido por su gastronomía. Panamá ostenta el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía y esta actividad puede darle un empuje a esta esta distinción, que se puede proyectar también al resto del país», aseguró Newman.

Y el hecho de que el programa que debió ser suspendido en 2020 tenga inicio en Santa Ana, responde a que «estamos trabajando en el desarrollo del distrito creativo que constituye Santa Ana, San Felipe y eventualmente El Chorrillo. Se han hecho incluso estudios buscando potenciar esa área», comenta.

Y la idea de ‘Sabor A’ es crear una imagen de marca que se puede replicar en otras áreas del país.

«San Felipe ya ha desarrollado ese potencial y lo que queremos es equiparar y realzar el área de Santa Ana que tiene un gran potencial y que nos haría despegar el tema del distrito creativo», reitera el director de Industrias creativas.

Micultura relanza el proyecto gastronómico «Sabor a» Esther Arjona | La Estrella de Panamá La intención es crear una estructura de cooperación que permita que estas actividades sean sostenibles.

«Queremos fomentar un ‘motor de arranque’ y no se requiera que el Estado sea el que tenga que aportar los fondos. Si hay un ejemplo de asociatividad y de organización en conjunto, el día de mañana, si el estado no tiene la capacidad de hacerlo ya hay una buena praxis que se puede utilizar», explica Newman.

Otro elemento importante en esta ecuación es visibilizar el potencial de las actividades creativas. «Mucha gente no comprende el potencial que esto tiene o no saben valorar los productos que desarrollan», destaca. «Es algo que podemos aportar por parte del ministerio, la capacitación en cuanto el desarrollo de marca, el mercadeo y la importancia de contar con un producto diferenciado. Y además, que un sub sector como la gastronomía hale a los demás como la música, la danza, el teatro… todo empieza a trabajar como parte del mismo ecosistema», sugiere.

La dirección de economía creativa de MiCultura ha identificado unos 48 actores de la economía creativa y todos ellos pueden trabajar de forma holística. «Nuestra idea es permear a todos los que forman parte del ecosistema cultural. La economía creativa es muy conocida en otros países. En Panamá el tema es relativamente nuevo. Nuestro vecino Colombia habla de la economía naranja. Nosotros nos diferenciamos de ese concepto porque no vemos solo el valor económico sino que consideramos también el valor identitario», detalla Newman.

Por ello, el nombre ‘Sabor a’, que este sábado será ‘sabor a Santa Ana, y el próximo, quizá a Pedasí y luego sabor a Tierras Altas o a El Valle pero al final se consolidará ese ‘Sabor a Panamá’, manteniendo la idea y el ejemplo de cómo la asociatividad y la optimización de los recursos que son escasos, permitan que el proyecto pueda continuar por sí mismo. Que se logren hacer cosas que no necesariamente requieren de muchos recursos pero sí de estrategia, de organización», afirma Newman.

Durante la presentación del proyecto el representante del corregimiento de Santa Ana, Jair Martínez dijo que «esta actividad reúne a la gastronomía del corregimiento, sobre todo la identidad, esa que estamos comprometidos en sostener».

El proyecto, de acuerdo con Martínez «da la oportunidad de demostrar que en los sectores populares hay toda una gama de oportunidades, de ganas de querer surgir y sobre todo, de trabajar en equipo».

«Nos comprometemos a continuar creciendo con tareas vinculantes al desarrollo de nuestro país a través de nuestro corregimiento, a través de la ciudad; es importante que nosotros los representantes de corregimiento asumamos la investidura que nos compromete con el desarrollo de una ciudad, no solamente en nuestra circunscripción sino en los 26 corregimientos de nuestra ‘muy noble y leal ciudad de Panamá», expresó el representante de Santa Ana.

Esta feria gastronómica cultural itinerante que arranca en el histórico corregimiento de Santa Ana tiene como objetivo rescatar y reactivar espacios públicos en diferentes puntos de la geografía nacional con actividades culturales como talleres,conferencias sobre la historia del lugar y presentaciones artísticas entre otros atractivos, demostrando que «la cultura es un gran motor de desarrollo para el país».

La ministra de Cultura, Giselle González Villarrué, enfatizó que «la cultura es un hilo conductor que nos une a todos como país y como panameños vamos a desarrollar Panamá trabajando todos en equipo.

«Hoy lanzamos, no solo un proyecto, sino una marca que nos va hacer orgullosos de nuestra cultura y gastronomía. Vamos a convertirnos en un exitoso modelo regional», concluyó la ministra de Cultura.

Temas relacionados:

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com