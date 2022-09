Proyecto de ley pretende atrasar entrada de Código de Familia

Entornointeligente.com /

Los diputados de la República votaron en primer debate un proyecto de ley denominado Reforma de la entrada en vigencia de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, del 23 de octubre de 2019. El proyecto, que se tramita bajo el expediente Nº23.163, pretende posponer hasta el 1 de octubre de 2024 la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia por falta de contenido presupuestario. Según el informe 314-PLA-MI-RH-2022, elaborado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, «el Ministerio de Hacienda no incluyó la solicitud de recursos económicos en el proyecto de ley de Presupuesto 2021 y 2022 que realizó la Corte Suprema de Justicia y, por ende, el Código Procesal de Familia no cuenta con contenido presupuestario para este periodo». «Debido a los anterior, el Consejo Superior no solo aprobó el informe antes referido, sino que además hizo atenta instancia a Corte Plena para que analice la imposibilidad de implementación de la reforma en las condiciones actuales, dadas las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda y valorar solicitar la ampliación de la vacatio legis para implementar esta reforma, así como el análisis de las propuestas legales que correspondan en relación al incremento de asuntos en la Sala Segunda y su impacto en los tiempos de respuesta. Así las cosas, este proyecto de ley tiene como objeto reformar la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, de manera que tal que este cuerpo normativo rija en su integridad a partir del 1 de octubre de 2024, con la clara salvedad de que se mantiene la vigencia de la Ley Nº7130, Código Procesal Civil, para la tramitación exclusiva de los procesos en materia de familia hasta la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia», señala el escrito. DAÑO SOCIAL El especialista en derecho Dennis Alvarado aseguró que «actualmente los procesos de familia son engorrosos y existe la mora judicial porque a través de los años no se le dieron los recursos económicos al Poder Judicial y cuando se le entregaron se usaron diferente a lo establecido, lo cual creó una gran presa. Si bien la reforma al Código Procesal Familiar viene a agilizar los procesos de familia, esta buena intención debe venir acompañada de recursos para soltar la mora. El Poder Judicial no tiene los recursos necesarios para hacerle frente a la reforma procesal familiar, por eso lo más conveniente es que se postergue, pero la asignación de recursos no puede atrasarse y, por supuesto, mientras el Poder Judicial los use para viajes de los más altos niveles, obviamente no procederá. Esto es un daño social, pues es una bola de nieve de conflictos que no se resolverán y aquí hay asuntos que tienen impacto en los divorcios, reconocimientos de paternidad, adopciones y pensiones», manifestó. El Código Procesal de Familia fue aprobado por Ley Nº9747 el 12 de febrero de 2020, según alcance 19 de La Gaceta 28, del 23 de octubre de 2019, y rige a partir del 1 de octubre de 2022, de conformidad con el plazo establecido por la propia Asamblea Legislativa mediante Ley Nº9904, publicada el 29 de setiembre de 2020 en La Gaceta 239, alcance 257, la cual tiene un único artículo que modifica el transitorio III de la Ley Nº9747, Código Procesal de Familia. Por lo anterior este jueves los diputados lo votarían en segundo debate y quedaría de la siguiente manera: «Artículo único- Se reforma la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019. El texto es el siguiente: Este Código regirá en su integridad a partir del 1 de octubre del 2024. Se mantiene en vigencia el transitorio III, como lo dispone la Ley 9747 Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019».

Miércoles 07 Septiembre, 2022

