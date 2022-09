Provoste replica a petición de renuncia de toda la mesa directiva DC: «La mesa no va a dejar el mandato por el que fuimos elegidos»

Entornointeligente.com /

El holgado triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional generó una fractura en la Democracia Cristiana (DC): el presidente de la colectividad, Felipe Delpin , renunció este miércoles y 600 dirigentes y militantes DC pidieron, a través de una carta, la renuncia de toda la mesa directiva. La senadora y tercera vicepresidenta del partido, Yasna Provoste , replicó que «la mesa no va a dejar el mandato por el que fuimos elegidos».

Recordemos que la Junta Nacional de la DC decidió respaldar el Apruebo. En ese sentido, la misiva del grupo de militantes apunta que la directiva llevó al partido «por un camino erróneo» y que la contundencia de los resultados del domingo indica que la colectividad está en «la vereda equivocada de la historia».

Primera baja de la DC: Felipe Delpin renuncia a la presidencia de la Falange En el marco del Consejo Nacional de la DC, continuada después de la renuncia de Delpin, Provoste respondió a la carta. «Creo que aquí no hay nadie en la DC que no piense que después de las elecciones se impone una reflexión profunda, pero que sea serena y respetuosa de la diversidad», señaló la legisladora, consigna La Tercera .

«Tal vez hay quienes prefieran quedarse en lo de más corto plazo, en un anhelo que a lo mejor guardan en silencio y que ahora lo exteriorizan. Por eso creo que es muy importante señalar y valorar la decisión que se ha tomado por la mayoría de la mesa en que la institucionalidad tiene que ser el eje en el cual se circunscriba la tarea de este partido», complementó.

«Quiero decirles que aquellos que quieren colocar su energía en otro proceso, allá quienes lo quieran hacer, (pero) con toda claridad, la mesa no va a dejar el mandato por el que fuimos elegidos y por lo tanto continuaremos en este proceso», prosiguió Provoste.

En esa línea, dijo que «ya hemos definido un itinerario claro de renovación de distintas estructuras de nuestro partido, incluyendo el Tribunal Supremo, el propio consejo y posteriormente la renovación de las estructuras territoriales».

«Nuestro desafío es pasar de la crítica a la propuesta alternativa de un modelo de sociedad y esto no se hace aislándonos, no se hace con el camino propio, no se hace inspirados solo entre cuatro paredes, necesitamos dialogar sin perder de vista hacia donde nos encaminamos», sostuvo la legisladora DC.

«Ojalá aquellas personas que solo los motiva una reflexión inconducente, un debate ideológico bizantino, realmente dejen trabajar a aquellos que, como lo hace la mesa, como lo hace nuestros presidentes regionales, como la gran mayoría de los militantes, que tienen en el horizonte un mejor espacio para que las familias de nuestro país puedan desarrollarse en mejores condiciones de vida», añadió.

Tras la renuncia de Delpin a la presidencia de la DC, el primer vicepresidente de la colectividad, Aldo Mardones , fue ratificado como presidente interino.

