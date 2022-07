Provida dice que la eutanasia, el aborto y el matrimonio igualitario «son leyes que atentan contra la familia»

Entornointeligente.com /

Ciudad Bolívar.- Para Eira Solórzano, delegada del Movimiento por la Familia Provida en el estado Bolívar, la eutanasia, el aborto y el matrimonio igualitario, son leyes que «atentan contra la vida y la familia».

Bajo este argumento, la organización que representa está llevando a escuelas, iglesias y comunidades, talleres y conversatorios referente a estos temas. Solórzano explica que dicha organización cuenta con delegaciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales.

De igual manera, mencionó que las delegaciones tienen responsabilidades asignadas con el fin de poder hacer la distribución y masificación del contenido que predican.

«Consideramos es lo básico, es fundamental, muy importante que la ciudadanía esté al tanto del problema, que sepa que el problema existe, porque hay personas que creen que no existe tal problema, aunque sufren y viven las consecuencias, de legalizar el aborto la eutanasia», declaró.

El grupo Provida de Venezuela está conformado por distintas personas que dicen ser defensoras de la vida, de la familia y de las leyes. «Nos unimos para hacer frente al problema, pero solos no podemos, la sociedad venezolana debe sumarse, las familias bolivarenses se deben sumar a esta gran batalla, porque hay una realidad, están tratando de aprobar leyes que no están cónsonas a la cultura venezolana, nosotros no somos así», aseguró la delegada.

«Estamos haciendo una denuncia de que se está haciendo una práctica ilegal de la ideología de género. Ya en las escuelas, en los textos escolares, hay material que está preparando la mente de los jovencitos, así como la de los niños, que no están en capacidad de entender estos temas, que consideramos son temas para adultos, le llevan una educación sexológica para nada educativa y formativa, al contrario se le induce a una práctica temprana del sexo», arguyó Solorzano.

La delegada y defensora de Provida, hizo énfasis en que «bajo esa realidad, es muy importante garantizar que madres, padres, representantes y responsables, niños y adolescentes, colegios, se mantengan informados de la situación con prácticas ilegales, que afectan a la familia y por ende a la sociedad, legalizar estás prácticas, es contrario al resto de las leyes venezolanas».

Finalmente afirmó que quienes deseen sumarse a esta lucha deben contactar al Movimiento por la Familia, alegando que no es un tema político ni religioso.

«Es cuestión de honor y cultura, además de preservar los ideales de sociedad sana, Dios es quien da y quita la vida, en eso creemos los venezolanos, así que recientemente ante la Asamblea Nacional, entregamos un compendio de alegatos, que evidencian la contrariedad con las leyes venezolanas, lo que se refiere a la eutanasia, legalización del aborto y matrimonio igualitario».

