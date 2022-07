Proveedores de chistes

Entornointeligente.com /

Con envidia suelo pensar cómo es que a mí no se me ocurren los chistes que circulan en las redes sociales y la respuesta inmediata es que los bolivianos somos como los monolitos, si nos reímos nos partimos. Entonces como no somos proclives a la ironía, y menos al sarcasmo, nos reímos poco.

Pero el surtido de materiales para hacer bromas es demasiado bueno como para no usarlo y transformarlo mínimamente en memes, para ejemplo basta esta joyita del fotógrafo Rom Eddys:

«Nueve amigos fotógrafos del colectivo Photours asistimos a una visita nocturna guiada al complejo arqueológico de Tiahuanaco. Como es de suponer empezamos con nuestra tarea fotográfica aprovechando la vía láctea en su máxima expresión, pero está prohibido capturar imágenes de noche (ojo que de día sí está permitido), sí se puede fotografiar las estrellas, pero sin ninguna figura lítica, lo cual generó reclamos hacia la Policía que llegó presurosa a prohibirnos realizar nuestra labor. No se pueden tomar fotografías con cámaras profesionales, con celular sí está permitido, nos dijo.

«Y aunque no lo crean nos indicó que ‘de día sí se puede fotografiar los monolitos con la vía láctea’. Llenos de rabia contenida y sin poder comprender la lógica policial nos dirigimos unos kilómetros fuera de la población en busca de un paraje sin contaminación lumínica, y cuando ya nos encontrábamos obturando nuestras cámaras llegó un grupo de campesinos que también nos dijo que está prohibido tomar fotografías de noche, se fueron reuniendo de todo lado y armados con palos reiteraron que debíamos abandonar el lugar. Francamente me siento muy dolido con la actitud retrógrada que demuestran nuestros connacionales, no quiero ni pensar lo que tienen que pasar los extranjeros que llegan a nuestro país. Las fotografías que publicamos en las redes sociales sirven para hacer conocer lo hermoso que es nuestro país, es una ventana al mundo; sin embargo, mientras existan personas que piensan que son dueños del cielo y el universo estaremos jodidos».

Dígame, amable lector, si esto no da para reírse del Ministerio de Culturas, de los funcionarios policiales que manifestaron que sí se puede sacar fotos de día a la Vía Láctea o de la actitud cavernaria que tienen algunas personas.

Y esa misma actitud impide que se retiren monolitos situados al interior de viviendas asentadas en el complejo de Tiahuanaco, tal como explica Manuel de la Torre. Los comunarios dicen ser dueños del lotecito donde han construido su casita y que por tanto no darán permiso para que se retiren los monumentos.

Y así es como nos va. Unos se creen amos y señores de los monolitos, son incapaces de reírse y cuando buscamos recuperar la historia vemos que reparticiones como el Ministerio de Culturas o el Servicio de Impuestos Nacionales, en lugar de trabajar en pro de la cultura y el arte, castigan, intimidan y por supuesto no se ríen… siendo que en variadas ocasiones han sido grandes proveedores de chistes.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com