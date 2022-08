Proveedores atenderán reclamos y quejas de clientes en 15 días hábiles

Entornointeligente.com /

Refirió que hoy se publicó en el Diario Oficial «El Peruano» el Decreto Supremo N°101-2022-PCM que establece dicha modificación. El documento fue elaborado por el Indecopi con el propósito de precisar las modificaciones incorporadas en el Código a través de la Ley N°31435, y agilizar la atención de quejas y reclamos de los consumidores de todo el país. La modificación del Reglamento se dio en el marco de los cambios incorporados en los artículos 24 y 152 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que, entre otros, establece que el plazo máximo que tienen los proveedores para dar respuesta a las «quejas» de sus clientes es de quince (15) días hábiles, ya sea mediante una comunicación escrita, vía carta o correo electrónico, según haya solicitado el consumidor. De igual modo, establece que el proveedor debe cumplir con atender y dar respuesta a los «reclamos» en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, mediante el canal que haya indicado el consumidor. Conozca el detalle de las modificaciones del Reglamento a través del siguiente enlace: Modificaciones Reglamento del Libro de Reclamaciones . Cabe señalar que los nuevos plazos establecidos para dar respuesta a los reclamos y quejas por parte de los proveedores se encuentran vigentes desde el 21 de mayo de 2022, fecha en la que se cumplió el periodo de adecuación previsto en la Ley N°31435. Si los proveedores no cumplen con atender los reclamos y las quejas en el plazo indicado, los consumidores podrán reportar esta situación ante el Indecopi a través de sus canales de atención: Servicio gratuito «Reclama Virtual»: enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/ Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones. Correo electrónico: [email protected]indecopi.gob.pe. Formulario web» Vigilancia Ciudadana»: https://cutt.ly/jjW4l8m Más en Andina: Exportaciones mineras del Perú crecieron 6.1% en primer semestre del 2022, indicó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( @snmpeperu ). ?? https://t.co/zWsLNepqNn ?? Envíos sumaron US$ 19,496 millones, impulsados por mayores despachos de cobre. pic.twitter.com/UI5TrWyWWx

(FIN) NDP / MDV Publicado: 16/8/2022

