Provas de Rui Pinto foram abertas na Hungria sem conhecimento da PJ

Foi com estupefacção que o inspector José Amador reagiu quando abriu o saco de provas entregue pela polícia húngara com os materiais apreendidos a Rui Pinto em Budapeste. Em primeiro lugar, dos 26 sacos que deveriam constar deste material apenas estavam presentes 24. Depois, todos os sacos tinham sido claramente abertos e os selos retirados.

Entre a detenção de Rui Pinto , em Janeiro de 2019, e a extradição para Portugal, em Março, as autoridades francesas acederam aos discos rígidos do hacker, copiando a informação nele contidas, apesar de estar encriptada. Toda esta operação passou ao lado da Polícia Judiciária (PJ) , que apenas percebeu que tinha existido esta acção em Lisboa, quando foi aberto o pacote entregue pelas autoridades húngaras no aeroporto de Budapeste, antes de o gaiense de 31 anos ser extraditado.

” Durante a viagem, o saco de provas esteve sempre comigo . Quando fomos verificar o conteúdo das provas, eram 24 sacos, em vez dos 26 [que foram apreendidos na Hungria]. Verificava-se a ausência de dois sacos. Senti estupefacção misturada com surpresa, pânico. O colega húngaro não conseguiu explicar a ausência dos sacos. Chegou-se à conclusão que os sacos tinham sido transportados na sequência da solicitação de outras autoridades e alvo de intervenção”, explicou José Amador, inspector da PJ.

Na contestação, a defesa de Rui Pinto, encabeçada por Francisco Teixeira da Mota, questiona as condições em que as provas foram tratadas. José Amador garante que as perícias feitas em Lisboa permitiram garantir que a prova não foi manipulada e que as autoridades francesas apenas fizeram uma cópia exacta dos ficheiros.

