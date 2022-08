Prouni 2022: último dia para se inscrever no processo seletivo do 2º semestre

Entornointeligente.com /

05/08/2022 00h00 Atualizado 05/08/2022

1 de 1 Sala de aula — Foto: Divulgação/Universidade Católica de Brasília Sala de aula — Foto: Divulgação/Universidade Católica de Brasília

Termina nesta sexta-feira (5) o período de inscrição para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre. Os interessados devem se inscrever pelo http://acessounico.mec.gov.br/prouni até às 23h59.

O prazo foi prorrogado em um dia pelo Ministério da Educação ( MEC ) após falhas no sistema de inscrição. Na quarta-feira (3), o g1 mostrou que alguns alunos notaram a ausência da chamada «classificação parcial» no sistema de acompanhamento da inscrição. Eles também reclamaram do «sumiço» de vagas que estavam sendo ofertadas no sistema no início da semana.

O Prouni é um programa do MEC que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ou 2021 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos pontos abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral; Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral; Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; e Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ainda ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 1.818 por pessoa).

Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 3.636 por pessoa).

Cronograma do Prouni do 2º semestre

Inscrições: 1º a 5 de agosto Resultado da 1ª chamada: 8 de agosto Comprovação das informações: 8 a 17 de agosto Resultado da 2ª chamada: 22 de agosto Comprovação das informações da 2ª chamada: 22 a 31 de agosto Lista de espera: 5 a 6 de setembro Resultado da lista de espera: 9 de setembro Comprovação das informações: 10 a 16 de setembro

