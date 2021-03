Cejudo: ‘me encantaría pelear’ contra Holloway

Entornointeligente.com / El campeón retirado de dos pesos de UFC Henry Cejudo no está comprometido con un regreso a la competencia, pero dice que hay un nombre que lo atraería a regresar más que cualquier otro: Max Holloway .

UFC Fight Night: Brunson vs. Holland La lucha por la posición ha comenzado en la división de peso mediano de UFC, y los peleadores del evento principal del sábado están montando una ola de impulso. Derek Brunson , clasificado noveno en peso mediano por ESPN , está en una racha ganadora de tres peleas. Kevin Holland fue posiblemente la estrella más grande de 2020, ganando cinco peleas consecutivas de mayo a diciembre.

UFC Fight Night: Brunson vs. Holland • Sábado, febrero 20, Las Vegas (UFC Apex) • Principal: 10 p.m. ET por ESPN+/ESPN Deportes • Prelims: 7 p.m. ET en español por ESPN+

El mexicoamericano Cejudo (16-2) conmocionó al mundo de las artes marciales mixtas cuando anunció su retiro en mayo pasado , luego de una defensa del título de 135 libras contra Dominick Cruz en UFC 249. El peleador de 34 años parecía estar en el mejor momento de su carrera, considerado como uno de los mejores luchadores libra por libra del mundo.

Desde entonces, Cejudo, quien ha ganado títulos en las 125 y 135 libras, ha continuado en las primeras planas, ofreciendo pistas sobre un posible regreso. Nunca ha mencionado a Holloway, un ex campeón de peso pluma de 145 libras, como un oponente potencial hasta una entrevista esta semana con ESPN.

“Nunca llamé a Max Holloway [a pelear]”, dijo Cejudo. “Incluso cuando él tenía el cinturón, nunca lo llamé. Siento que en el futuro, me encantaría pelear con él. La gente no me creería que podría vencerlo. Es tan alto y con lo que ha podido lograr”.

"Me encanta ese desafío. Me encanta el hecho de que la gente no crea que pueda vencerlo. Es más alto que yo y ha infligido más daño a diferentes personas, pero siento que soy demasiado inteligente y demasiado habilidoso".

Holloway (22-6) tuvo el título indiscutido de peso pluma de UFC de 2017 a 2019, cuando perdió el cinturón ante el actual campeón Alexander Volkanovski . Holloway perdió ante Volkanovski nuevamente en una decisión muy cerrada de cinco asaltos, antes de recuperarse a lo grande en enero con una victoria sobre Calvin Kattar .

Por el momento, Holloway parece estar listo para enfrentar al ganador de la pelea por el título de peso pluma de este mes entre Volkanovski y Brian Ortega el 27 de marzo. Cejudo dijo que "sabe" que Volkanovski va a retener su título contra Ortega y que le gustaría enfrentar a Volkanovski o Holloway una vez concluyan su trilogía.

"Max y [el contendiente de peso pluma Zabit Magomedsharipov ] necesitan pelear, y el ganador enfrentará a Alexander Volkanovski por el título", dijo Cejudo. "Y creo que alguien como Max Holloway diría, 'Quiero lastimar a este chico [Cejudo]'. Mientras que Alexander Volkanovski es más como, 'Oh, ¿ese idiota sigue hablando?' Max Holloway lo querría, y eso me gusta de él. Y me gustaría ser el desvalido".

En términos de un regreso a las 135 libras, a Cejudo parece que no le interese. Por lo menos nada realista.

“Si hubiera algo en 135 para llamar mi atención, sería pelear contra [el campeón] Aljamain Sterling y [el ex campeón] Petr Yan al mismo tiempo”, dijo Cejudo. “Que se turnen cada asalto”.

