Protestos marcam reunião sobre possibilidade de mudança do circuito Barra-Ondina no carnaval de Salvador

26/07/2022 11h47 Atualizado 26/07/2022

1 de 4 Reunião sobre possibilidade de mudança do circuito Barra-Ondina para a orla da Boca do Rio acontece nesta terça-feira, em Salvador — Foto: Adriana Oliveira/TV Bahia Reunião sobre possibilidade de mudança do circuito Barra-Ondina para a orla da Boca do Rio acontece nesta terça-feira, em Salvador — Foto: Adriana Oliveira/TV Bahia

A reunião sobre a possibilidade de mudança do tradicional circuito Barra-Ondina, do carnaval de Salvador, para a orla da Boca do Rio, aconteceu nesta terça-feira (26), em um edifício empresarial no bairro do Caminho das Árvores. No entanto, a alteração ainda não foi definida.

Após a reunião, ficou decidido que um projeto de mudança deverá ser concluído e apresentado até o final de agosto para o prefeito de Salvador, Bruno Reis, bem como aos órgãos de segurança pública.

O grupo SOS Carnaval, formado por moradores e empresários da Barra, esteve em frente ao prédio onde ocorreu a reunião. Foram distribuídos panfletos e coletadas assinaturas para um abaixo-assinado que possui 5.500 nomes registrados contra a mudança.

No protesto desta terça-feira, os manifestantes seguravam um cartaz com a frase: «diga sim à tradição do carnaval de trios na Barra-Ondina «.

2 de 4 Grupo SOS Carnaval esteve na frente do prédio, localizado no Caminho das Árvores, para distribuir panfletos e recolher assinaturas contra a mudança — Foto: Adriana Oliveira/TV Bahia Grupo SOS Carnaval esteve na frente do prédio, localizado no Caminho das Árvores, para distribuir panfletos e recolher assinaturas contra a mudança — Foto: Adriana Oliveira/TV Bahia

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, um estudo para a mudança ocorre por causa de problemas relacionados à infraestrutura do circuito Barra-Ondina .

«A Barra não suporta mais o circuito. Ao mesmo tempo, [tentamos] estabelecer compromissos para que a gente melhore o carnaval como um todo.»

Segundo o presidente do Comcar, Joaquim Nery, fazem parte do projeto a mesa diretora do Conselho do Carnaval, técnicos da Saltur e outros técnicos envolvidos na festa. Serão chamados para colaborar com o debate a Polícia Militar, a Secretaria de Saúde e representantes da Mobilidade Urbana.

Participaram da reunião desta terça-feira representantes do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), da prefeitura da capital baiana e da Polícia Militar.

3 de 4 Circuito Dodô (Barra/Ondina) durante carnaval 2020 em Salvador — Foto: Max Haack/Ag Haack Circuito Dodô (Barra/Ondina) durante carnaval 2020 em Salvador — Foto: Max Haack/Ag Haack

O anúncio sobre a possibilidade de mudança foi feito no dia 7 de junho pelo prefeito Bruno Reis. Na época, o gestor municipal afirmou que a prefeitura vai fazer uma grande intervenção viária, que inicia na Boca do Rio, passa por Pituaçu e vai até Piatã.

Prefeito de Salvador diz que mudança do circuito Barra-Ondina para a orla da Boca do Rio é 'possibilidade concreta'

Poucos dias após o anúncio, o Comcar montou uma comissão formada por arquitetos e profissionais de outras áreas para estudar a possibilidade de mudança.

No último sábado (23), o cantor Bell Marques se mostrou contrário sobre a possibilidade de mudança do tradicional circuito Barra-Ondina no próximo ano, em 2023. A declaração foi feita através de um vídeo publicado em uma rede social.

Novo circuito

4 de 4 Orla da Boca do Rio em Salvador pode receber circuito de carnaval — Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador Orla da Boca do Rio em Salvador pode receber circuito de carnaval — Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A proposta é que o circuito siga por quatro quilômetros na orla de Salvador até o bairro de Patamares. Segundo a prefeitura, esse trecho deve passar por uma requalificação e ganhará um calçadão.

A preparação para a requalificação foi publicada no Diário Oficial do Município e prevê a desapropriação de um território que engloba 22 terrenos, uma área total de mais de 74 mil metros.

O novo circuito tiraria os trios e os grandes blocos do circuito Dodô, na Barra-Ondina que ficaria apenas com atrações de menor porte, como acontece nos eventos pré-carnavalescos, como o Fuzuê e Furdunço.

