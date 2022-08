Protesta en Valera: trabajadores públicos esperaban Bs. 1.300 y recibieron Bs. 200

Entornointeligente.com /

«No se justifica que hayan profesores con doctorados, enfermeros, licenciados, trabajadores de la gobernación y de la alcaldía vendiendo verduras o tortas para poder subsistir porque el Gobierno los está matando de hambre «, reclamó Argenis Carreño, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Trujillo durante la protesta que se registró en la ciudad de Valera en la mañana de este jueves 4 de agosto.

Trabajadores de la administración pública salieron a las calles para exponer las necesidades que deben soportar por la falta de salarios dignos , el recorte de los beneficios contractuales, y la ausencia de pago del bono vacacional.

» Este Gobierno nos ha llevado a la miseria , tengo que pasar calamidades, estar pidiendo aquí y allá», lamentó Mario José Rojas, profesor jubilado cuando Diario de Los Andes le consultó sobre cómo logra sobrevivir con la grave crisis salarial a la que están sometidos los docentes.

A la protesta asistieron trabajadores activos y jubilados del gremio de educadores, y también del sector salud. De este modo, la concentración inició en la avenida Bolívar de la ciudad, desde donde marcharon hasta la Alcaldía de Valera.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula), Jhonny Humbría, expresó que el Gobierno «está vulnerando el derecho de la familia trujillana» por no pagar el bono vacacional, ya que la suma prometida por el Ejecutivo Nacional ilusionó a muchos trabajadores con mejorar de manera momentánea algunas de las necesidades que no pueden cubrir con el salario.

» Quería comprarme ropa con el bono vacacional, pero las esperanzas de ese pago ya se disiparon , por eso estamos en pie de lucha», relató Juan Bastidas, profesor jubilado, en medio de pancartas y consignas.

Cabe destacar que los trabajadores esperaban el pago de mil 300 bolívares, de los que recibieron tan solo 200 bolívares como pago de un bono fraccionado . Mientras que los jubilados y pensionados, cuentan con un salario de 130 bolívares, según explicó Sulvia Torrealba, presidente del Colegio de Enfermería.

Trabajadores sobreviven con otras actividades Argenis Carreño opinó: «tanta necesidad y calamidad junta no puede ser. Los trabajadores en la mayor parte del país se están muriendo de mendicidad», por lo que afirmó que muchos deben realizar otras tareas con la que puedan ganar un poco más de dinero para costear sus necesidades básicas.

«Los profesores estamos realizando otras actividades, nocturnas, de sábados y domingos. Pero seguimos dando clases, no nos hemos doblegado » contó Humbría.

Mientras que, otros cuentan con la ayuda de familiares para costear sus gastos básicos, tal es el caso de Bastidas quien relató: «Mi sueldo no me alcanza, me alcanza para pagar algunos gastos de la casa, pero no para comer. Al comprar la comida tengo que apelar por la bondad de mis hijos», quienes – afirma ※ le envían remesas desde el extranjero.

Por último, Carreño instó al Gobierno a cumplir con el artículo 91 de la Constitución en el que se expresa que el sueldo de los trabajadores debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Por: Génesis Chinchilla (ECS)

Tags: Alcaldía Educadores Jubilados Onapre Profesores Protesta Trujillo Valera Siguiente Siguen los abusos de camiones sobrecargados en calles de Betijoque Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com