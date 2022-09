Protesta contra albergue en la frontera sur de México cumple mes y medio

Entornointeligente.com /

Los manifestantes, representantes de unas 20 colonias populares de Tapachula, en la frontera sur mexicana, han montado un campamento con carpas y lonas desde inicios de agosto e incluso han improvisado una pequeña cocina, donde elaboran sus alimentos a fin de mantenerse permanentemente afuera de lo que antes era un Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco). Lee también: Unión Europea «profundamente consternada» por descubrimiento de tumbas en Ucrania Antes, el Cedeco se dedicaba a atender problemas sociales y económicos de las poblaciones más vulnerables de esta localidad, pero fue transformado a un refugio de familias migrantes, a lo que se oponen los vecinos. A las afueras del «Albergue temporal para familias en movilidad ‘La Perla del Soconusco» se observan lonas que utilizan como techo y protección, lonas con mensajes como «presidente AMLO (Andrés Manuel López Obrador) No al albergue de migrantes. Los colonos del nor-oriente de la ciudad exigimos devolución del Cedeco Progreso». Lee también: Ucrania halla 450 cuerpos enterrados, algunos con «signos de tortura» [videos] En la avenida cuelga otro mensaje: «Denunciamos la afectación de más de 20 colonias por el cierre del Centro de Desarrollo Comunitario. ¡Sí al Cedeco! ¡No al albergue!». Dicho espacio pretende albergar a más de 50 familias migrantes y los inconformes, liderados por Sixta González Nájera, subrayan que su principal petición es que les devuelvan su inmueble, ya que afirman que fueron los propios vecinos quienes hicieron las gestiones para que este espacio público se edificara. Los vecinos, entrevistados por Efe, también indicaron que no están en contra de los migrantes, sino que están violentando sus derechos humanos al retirarles el Cedeco, donde antes recibían cursos de autoempleo, entre otras actividades de desarrollo personal. Lee también: Por sus 100 años, el letrero de Hollywood será retocado con 1,500 litros de pintura Agustina Méndez Hernández, una de las vecinas que se mantienen en protesta pacífica, sostuvo que no quieren el albergue porque atraerá mayor inseguridad, problemas sociales e inestabilidad con los migrantes. La manifestante detalló que en otros albergues que están en la sureña ciudad se han presentado problemas con los mexicanos y eso mismo va a pasar, en caso de que se abra este albergue en movilidad para familias migrantes. Lee también: Desde James Bond hasta los Simpsons, Isabel II presente en la cultura popular [videos] La representante vecinal, Sixta González Nájera, remarcó que su principal petición es que les devuelvan su inmueble. Además, anunció que han interpuesto un amparo provisional para evitar que el Cedeco se convierta en albergue, con el cual detienen su puesta en marcha. La entrevistada indicó que han sostenido reuniones con autoridades donde supuestamente los acusan de despojo, cuando, dijo, «nosotros solo estamos afuera en la calle, sin invadir y nos hemos declarado en una resistencia civil pacífica». Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Papa Francisco pide que se respete el alto el fuego en Armenia y Azerbaiyán ?? https://t.co/2jBRzthUyx pic.twitter.com/3YpDLnxbHd

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 18, 2022 (FIN) EFE/CFS Publicado: 18/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com