Santa Cruz: Bosques Petrificados de Jaramillo, Isla Pingüino, Monte León y Makenke

Entornointeligente.com /

Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo Hace 150 millones de aáos, la zona era un bosque de araucarias. Está ubicado en Jaramillo, Santa Cruz, a 120 kilómetros de Puerto Deseado; tiene 63.543 hectáreas y se le suman las 15.000 del Monumento Natural Bosques Petrificados creado en 1954 (total de 78.543 hectáreas). Es Parque Nacional desde 2012. Durante el período Cretácico, el territorio patagónico fue sepultado con ceniza y lava. Hace unos 150 millones de años, durante el Período Jurásico Medio Superior, el área que ocupa este Monumento Natural presentaba un clima estable de gran humedad, con densos bosques de árboles gigantesco, entre los que se destacaban antiguos parientes de los pehuenes o araucarias. Con las erupciones volcánicas del Cretácico, y el inicio del levantamiento de la Cordillera, el territorio patagónico fue sepultado con cenizas y lavas y los bosques se petrificaron. El Parque cuenta con un Sendero Paleontológico, junto a la seccional de guardaparques. Clima Frío, árido y ventoso, con gran amplitud térmica diaria. Las temperaturas medias son de 19° C en verano (con máximas de hasta 40 ° C) y 7° C en invierno (con mínimas de -15° C); hay vientos predominantes del oeste a un promedio de 70 km/h, con ráfagas superiores a los 140 km/h. La temporada ideal para visitarlo es primavera y verano. La región tiene una de las mayores amplitudes climáticas del continente. Flora y fauna Hace 150 millones de años el paisaje era muy diferente al actual, tan inhóspito. Por ejemplo la Cordillera de los Andes no existía como tal y en su lugar se extendía el mar. Hoy, restos de troncos de araucarias de hasta tres metros de diámetro y más de treinta de largo son testimonio ineludible de ese pasado lejano. Como representantes de la fauna local actual se pueden observar, entre las aves: choiques, loicas y tucúqueres, un enorme búho y entre los mamíferos más conspicuos guanacos, piches y zorros grises. Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino Miles de pinginos de Magallanes recalan en la isla para nidificar. Se encuentra en la provincia de Santa Cruz, a 20 kilómetros de Puerto Deseado. Posee 159.526 hectáreas y es Parque Interjurisdiccional Marino desde 2010. En realidad son 4 islas: Chata, Castillo, Blanca y Pingüino, la única accesible y que alberga a más de 24 mil parejas reproductivas de pingüinos de Magallanes y a casi 1.200 parejas de pingüinos de Penacho Amarillo. Hay unas 24 mil parejas de pinginos. Clima Templado frío, árido a semiárido. La temperatura media anual es de 9,8º C, con mínimas invernales bajo cero y máximas estivales por encima de los 35º C. Vientos presentes casi todo el año, predominantes del oeste, con ráfagas de hasta 148 km/h (enero es el mes más ventoso). Flora y fauna La notable biodiversidad presente en esta zona tiene su explicación en la riqueza en nutrientes que aporta el mar, como el abundante fitoplacton. La zona resulta parte importante del ciclo de vida de especies como la merluza austral, el langostino patagónico y el calamar, todas de relevancia económica. En las islas, y en particular en la Pingüino se aposentan un sinnúmero de aves costero marinas. Allí es posible ver gaviotines sudamericanos, la gaviota austral y a los cormoranes gris y roquero. La tonina overa también se acerca a la isla. Los pingüinos de Magallanes recalan en la isla para nidificar pero si bien son los más abundantes, no son los únicos, también está el pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome). Los cielos son surcados por petreles y albatros. Entre los mamíferos pueden verse apostaderos de lobos marinos de un pelo y de elefantes marinos, la mayor foca del mundo. Isla Pingimo Parque Nacional Monte León El icono central del paisaje es una península de tierra que parece un león echado. Está sobre la costa del Mar Argentino, 35 kilómetros al sur de Comandante Luis Piedrabuena (35 km), en la provincia de Santa Cruz. Tiene una superficie de 62.169 hectáreas y desde el año 2004, es el primer Parque Nacional Costero de la Argentina. La pareja de eco-filántropos norteamericanos, Doug Tompkins y Kristine Mc Divit, aportó los fondos para que la Fundación Vida Silvestre Argentina adquiera el predio y lo legara a la Administración de Parques Nacionales. Hay un gran apostadero de lobos marinos de un pelo. El ícono central del paisaje es una península de tierra que se asemeja a un león echado denominada Cabeza del León y que le da nombre al Parque. El acceso está en el kilómetro 2.400 de la Ruta Nacional 3. La temporada ideal para visitarlo es de mediados de diciembre a febrero. Cuenta con muchos sitios para recorrer como el Mirador Cabeza del León (se llega en 10 minutos), el Sendero Pingüinera (con vista panorámica a la colonia de unas 60.000 parejas de pingüinos de Magallanes y cuyo recorrida lleva una hora y media); Cabeza del León y Sendero Lobería (se aprecia un apostadero de descanso de lobos marinos de un pelo); Intermareal (se llega con la marea baja); y la playa (de arena y pedregullo). Clima Frío, árido a semiárido. La temperatura media anual es de 6,8°C, con mínimas invernales bajo cero y máximas estivales por encima de los 30°C. Vientos predominantes del oeste-suroeste a una velocidad promedio de 15 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h. La playa de Monte León es, tal vez, la más hermosa de Santa Cruz. Flora y fauna En la desértica estepa domina la mata negra, un arbusto de follaje muy oscuro y resinoso. A tropillas de guanacos y choiques se suman zorrinos, armadillos (piches), zorros y pumas. Y en las costas y en el mar, la vida bulle: de gaviotines, gaviotas y cormoranes a 60.000 parejas reproductoras de pingüinos de Magallanes y el petrel gigante. En este ambiente se hallan apostaderos de lobo marino de un pelo. Entre las restingas, durante la bajamar quedan al descubierto pulpos, mejillones, caracoles, pequeños camarones, anémonas, erizos, estrellas de mar y cangrejos. Los cachiyuyos, enormes algas, forman verdaderos bosques submarinos. Y no es raro observar delfines como la tonina overa y el delfín austral. PN Monte León Parque Interjurisdiccional Marino Makenke La Reserva Makenke tiene una enorme variedad de fauna. Está próximo a Puerto San Julián, Santa Cruz, tiene 71.272 hectáreas y desde 2012 es Parque Interjurisdiccional. Makenke, en tehuelche, significa “los nuevos”. Clima Templado frío árido a semiárido. La temperatura media anual es de 9º C, con mínimas invernales bajo cero y máximas estivales por encima de los 30º C. Ademas de lobos marinos, también se ve al delfín austral, a la bella tonina overa y a la orca. Flora y fauna Makenke exhibe un notable elenco faunístico, en especial, las aves: cauquenes, gaviotas australes, chorlos, playeros, becasas de mar, cisnes, garzas brujas y flamencos. En la Isla Cormorán, área protegida provincial, hay una colonia de unos 130.000 ejemplares de pingüino de Magallanes y en la Isla Justicia, colonias de cormoranes imperiales y roqueros. Mientras en la costa hay la mayor colonia reproductiva del cormorán gris. En tanto, las aguas son ricas en abadejo, merluza y róbalo. Los mamíferos marinos también dicen presentes con especies como el delfín austral, la bella tonina overa y la orca. Makenke etiquetas Santa Cruz parques nacionales pinginos

Entornointeligente.com