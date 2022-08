Proteção Civil: Incêndio na Serra da Estrela «tem um comportamento violento»

Entornointeligente.com /

O incêndio na Serra da Estrela é aquele que neste momento inspira mais cuidados. A informação foi avançada pelo comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), André Fernandes, num briefing na sede nacional do corpo de segurança. «Como se viu nas imagens televisivas, o incêndio tem um comportamento violento e intensidade elevada», frisou.

Relacionados incêndios. Fogo na serra da Estrela com reacendimento que obrigou a evacuar aldeia

fogos. Avaliação a fogos será regra, ao da Serra da Estrela avança já

sociedade. Avaliação aos maiores fogos avança após extinção na serra da Estrela

À hora das declarações (22.30), estavam no terreno 721 bombeiros, com 17 grupos de reforço, incluindo máquinas de rastos do município e das corporações. Segundo o responsável, o incêndio afeta já três concelhos.

Numa noite que se prevê «de combate efetivo às chamas», André Fernandes acrescentou que «as condições meteorológicas não é favorável», uma vez que há previsão de «rajadas de vento na ordem dos 40 km/h», mas, ainda assim, «pode haver alguma recuperação da humidade durante a madrugada» , algo que pode ajudar na luta contra o fogo. Irá também acontecer um «reforço efetivo de meios de combate» ao longo da noite, avançou o porta-voz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Devido a este incêndio, o distrito da Guarda já ativou o plano municipal de emergência e a vila de Gonçalo foi evacuada. Segundo o comandante nacional da ANPC, as prioridades são «evitar danos nas habitações e, ao mesmo tempo, salvaguardar integridade física das populações operacionais». Durante a tarde, o autarca de Manteigas (no distrito da Guarda) já tinha pedido mais meios de combate, numa publicação na rede social Facebook , com o presidente da Câmara da Guarda a referir que o incêndio estava «completamente descontrolado» .

Ao início da noite, foi veiculada a informação de que, alegadamente, sete bombeiros terão estado desaparecidos no combate a este incêndio. Sobre isto, André Fernandes esclareceu: «Não houve nenhum problema com os corpos de bombeiros, nem foi acionado nenhum botão de emergência. Tiveram é de fazer um combate efetivo em Vale Formoso» , esclareceu o responsável, que acrescentou que os bombeiros em causa pertencem a uma corporação de Aveiro.

O incêndio na Serra da Estrela, que começou no dia 6 de agosto, tinha sido dado como dominado no sábado e havia a previsão de extinção total no espaço de dois dias. Contudo, esta segunda-feira houve alguns reacendimentos (três ao mesmo tempo, conforme explicou o comandante da ANPC) e o incêndio voltou a ter grandes dimensões. «A origem [dos reacendimentos] terá de ser apurada» , acrescentou André Fernandes, lembrando: «Devido às condições de seca extrema qualquer ignição que exista pode tornar-se num incêndio de grandes proporções.»

Segundo o site da Proteção Civil, há, às 23.32 desta segunda-feira, um total de oito ocorrências ativas em Portugal Continental, mobilizando um total de 1191 bombeiros e 370 carros de combate a incêndios.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com