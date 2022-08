Proteção Civil dá fogo da Serra da Estrela como dominado

Entornointeligente.com /

O incêndio que lavra desde 6 de agosto na serra da Estrela e que atingiu os distritos de Castelo Branco e da Guarda foi dado como dominado pelas 23.30 horas de sexta-feira, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

«O incêndio foi dado como dominado pelas 23.36, mas os trabalhos vão manter-se seguramente ao longo dos próximos dias para evitar qualquer reacendimento», explicou à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sobre o fogo que consumiu até sexta-feira à noite mais de 17 mil hectares.

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

