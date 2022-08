Proteção Civil admite que fogo na serra da Estrela está «estabilizado»

Entornointeligente.com /

O incêndio que deflagrou no sábado em Garrocho, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, «está estabilizado, não ainda dominado», de acordo com a Proteção Civil, que registou esta sexta-feira um ferido por «doença súbita» entre os sapadores florestais.

«Podemos dizer que o incêndio, neste momento, não apresenta expansão da sua área […]. Portanto, diria que está estabilizado, é um termo que se pode aplicar apesar de não ser um estado da evolução do incêndio, mas não consideramos ainda como dominado» , admitiu o segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Miguel Cruz.

Miguel Cruz explicou que há «áreas muito quentes com pequenas reativações» que podem progredir para áreas não queimadas e «aumentar a propagação do incêndio».

Subscrever «E temos outras, […] já em zonas queimadas, que consideramos ilhas e, portanto, não têm grande problema, a não ser que possam originar projeções», acrescentou.

Numa conferência de imprensa do final do dia de hoje, Miguel Cruz admitiu que a tarde foi «mais calma», até porque o incêndio «não sofreu acréscimos significativos da sua área» estando, no momento, «com algumas reativações no seu perímetro» e «alguns perímetros com chama».

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 06 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

«Temos algumas partes que podemos considerar, alguns setores, que estão em fase de vigilância e ações consequentes de rescaldo, tendo em vista a sua extinção. Mas, temos outras partes, nomeadamente na zona de maior propagação do incêndio e essencialmente nos concelhos da Guarda, Celorico da Beira e Manteigas, onde temos faixas com bastante continuidade em termos de calor», especificou.

O responsável adiantou ainda que «o efetivo no terreno vai manter-se sem alterações» e vai ser feito «também um trabalho de reorganização no teatro de operações» para garantir que permanentemente todo o «perímetro está circundado por meios que permitam atacar quaisquer reativações que possam ocorrer».

Miguel Cruz contou igualmente que, ao longo do dia de hoje, «um sapador florestal de Abrantes teve de ser encaminhado para o hospital [da Guarda], por doença súbita, uma convulsão», sem conseguir explicar se foi ou não provocada pelo incêndio, tendo sido considerado «um ferido ligeiro».

Ainda segundo o comandante, durante a tarde, na localidade de Linhares, cerca de 200 pessoas foram «confinadas numa unidade hoteleira, no Inatel, por uma questão de precaução e salvaguarda, porque o incêndio ao passar provocou projeções para o interior da povoação».

O responsável salientou que a localidade «não foi evacuada», tendo as cerca de duas centenas de pessoas ficado confinadas «durante o período da passagem do incêndio, entre três a quatro horas, sensivelmente».

Miguel Cruz admitiu que «a maior dificuldade» que existe agora é a de «garantir a gestão de todo o perímetro para evitar reacendimentos, novos avanços do incêndio e acréscimos de área».

«Vamos ter ainda vento com alguma intensidade durante o final do dia e valores de humidade relativa reduzidos durante a noite», disse, salientando que esses fatores não permitem que «o perímetro vá arrefecendo» e exigem vigilância.

O coordenador do gabinete de crise do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, disse aos jornalistas que dos cinco bombeiros de Loures, distrito de Lisboa, feridos na tarde de quinta-feira, já «só um se encontra hospitalizado em Viseu», no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

De acordo com os dados disponíveis no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 20:50, estavam a combater as chamas 1.616 operacionais, apoiados por 459 viaturas e um meio aéreo.

