Proteínas de carne y taurina: los ingredientes infaltables en la comida de tu gato

Entre la amplia variedad de alimentos extrusados o secos disponibles para gatos, escoger el más adecuado puede resultar difícil, pues involucra la salud del felino, además de un costo económico.

Según un sondeo realizado en febrero de este año por la consultora Cadem, los chilenos gastan mensualmente en promedio $41.000 en alimentación de sus mascotas, con independencia si son perros o gatos. Y la calidad de una comida es el principal factor que determina la compra de un alimento, con el 57% de las respuestas.

«Es un buen indicio que los dueños de mascotas escojan según calidad, pues refleja de responsabilidad con que las personas asumen la tenencia de mascotas. Pero lo importante es que detecten lo que es de calidad para su gato», explica Herly Studer, médico veterinario de Fit Fórmula.

En el caso de la alimentación, es importante que guste al gato, lo nutra, ayude a prevenir enfermedades y dé una vejez con bienestar.

Según Studer, al escoger un alimento para gato, es importante revisar la tabla de ingredientes del envase y verificar que contenga:

Proteínas de carne : el gato es carnívoro estricto, es decir, su dieta debe estar principalmente basada en proteínas de origen animal, ya sea vacuno, ave o pescado. Esto significa que el ingrediente predominante en su alimento seco deben ser la proteína de carne, la que debe aparecer en el primer lugar del listado de tabla de ingredientes. La proteína sirve para el desarrollo muscular, óseo y de los distintos tejidos del gato.

Taurina : este ingrediente no puede faltar en el alimento extrusado para el felino. La taurina es un aminoácido esencial para los gatos, lo que significa que prácticamente no lo producen, a diferencia de otras especies como los perros y humanos.

Como el organismo de los gatos sintetiza mínimamente taurina, debe adquirirlo de modo externo a través de la alimentación. En estado salvaje, los gatos ingerían la taurina de los animales que cazaban. De no ingerir taurina, un gato puede perder visión e incluso quedar ciego, tener enfermedades cardíacas como miocardiopatía dilatada del corazón y baja fertilidad reproductiva.

«Si un tutor tiene perro y gato, debe evitar que el felino coma el alimento extrusado del can, pues usualmente no contiene taurina ya que el can sintetiza este aminoácido», advierte Studer.

Fibra : este ingrediente es fundamental en la comida del gato, pues no sólo facilita la eliminación de deposiciones, sino también de bolas de pelo que se pueden alojar en su intestino. En el caso de los gatos, una de las fuentes usuales de fibra agregadas a la alimentación es la yuca.

Finalmente, Studer explica que Hexametafosfato de Sodio es un ingrediente que se ha incorporado en los últimos años en los alimentos de gato y es recomendable en la selección de un alimento.

El Hexametafosfato de Sodio evita que la placa bacteriana se adhiera al esmalte de los dientes previniendo la aparición de caries, mal aliento y enfermedades en encías que llevan a la pérdida de piezas dentales.

