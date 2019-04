Protege tu piel en 10 simples pasos » diariolibresv.com

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Para estas vacaciones todos los salvadoreños aprovechan para ir a la playa, disfrutar del sol, broncearse y lucir un hermoso traje de baño. Sin embargo, aunque estemos de descanso no debemos olvidar que el sol es el peor enemigo de nuestra piel.

A continuación se mostramos tips para que luego de las vacaciones regreses con una piel igual o mejor de como estabas.

1- Protege el rostro, cuello, cuello y orejas.

La mejor estrategia para evitar arrugas, manchas, enrojecimiento y pecas es usar un sombrero de ala ancha, sombrillas, camisa mangas largas y pantalones que sirvan como escudo ante los rayos del sol. Recuerde que la exposición directa envejece prematuramente.

2- Utiliza diariamente protector solar con factor de protección mayor a 50 y retocarlo cada cuatro horas.

Es importante aplicar el protector 20 minutos antes de exponerse al sol.

3- Limita la exposición a la luz ultravioleta entre las 10: 00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde, pues en estas horas su efecto es más dañino.

4- La salud de los ojos es otro aspecto fundamental que debemos cuidar, por eso es recomendable usar gafas de sol que protejan de los rayos UVA y UVB.

Además, es conveniente que un especialista de la visión le indique que lentes comprar.

5- El cuidado de la piel de los niños requiere de una atención especial porque ellos son más vulnerables a los efectos del sol.

Es fundamental protegerlos con gorras, sombreros, gafas y suéteres largos. A los niños menores de 6 meses no se les debe aplicar protector solar por ningún motivo.

6- En los días nublados también recibimos radiación ultravioleta del sol, por lo que debemos protegernos aunque no haya sol.

7-Si bien las cámaras de bronceado son una alternativa para broncear la piel, estudios comprueban que puede traerle graves consecuencias como cáncer, daños en la vista y arrugas.

8- El sol también causa resequedad, debilitamiento y caída del cabello.

Antes de tomar el sol, se debe aplicar abundante tratamiento para protegerlo del agua del mar y químicos de las piscinas.

9- La exposición solar produce la deshidratación en todo el cuerpo, por tal razón es fundamental consumir líquidos en abundancia.

Hay que hidratar la piel tanto por dentro como por fuera.

10- En el caso de presentarse una quemadura o enrojecimiento, lo primero es bajar la temperatura con un paño de agua tibia para que la piel se recupere.

Se recomienda aplicar cremas humectantes tres veces al día y no exponerse nuevamente a los rayos del sol.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Pionyang deberá pagar 501 millones de dólares a los padres de Warmbier Hurtan a esposa de Omar Alfanno Next → You May Also Like Jóvenes que consumen anfetaminas para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen el doble de riesgo de desarrollar psicosis abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Jóvenes que consumen anfetaminas para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen el doble de riesgo de desarrollar psicosis Una caminata de 20 minutos al aire libre puede reducir el estrés abril 9, 2019 admin Comentarios desactivados en Una caminata de 20 minutos al aire libre puede reducir el estrés Descubren cuatro abejas viviendo en el ojo de una mujer taiwanesa abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Descubren cuatro abejas viviendo en el ojo de una mujer taiwanesa El Tiempo Caracas 23 ° nubes rotas humidity: 71% wind: 1m/s E H 27 • L 27 27 ° Mon 29 ° Tue 25 ° Wed 27 ° Thu Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Se cumplen 107 años del hundimiento del Titanic abril 14, 2019 admin Comentarios desactivados en Se cumplen 107 años del hundimiento del Titanic CULTURA Óscar Barberán, su doblador, está en ‘guerra’ con Disney abril 14, 2019 admin Comentarios desactivados en Óscar Barberán, su doblador, está en ‘guerra’ con Disney CULTURA Muere la poeta alicantina Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018 abril 13, 2019 admin Comentarios desactivados en Muere la poeta alicantina Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018 CULTURA Marta Milans, la desconocida actriz española que triunfa en Hollywood abril 13, 2019 admin Comentarios desactivados en Marta Milans, la desconocida actriz española que triunfa en Hollywood

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com