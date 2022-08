Protege tu Android: así puedes bloquear las webs que no te gustan

Entornointeligente.com /

Pueden ser muchas las razones para llevarte a querer bloquear el acceso a determinadas webs desde un dispositivo con Android . Una de ellas es que consideras a la página peligrosa o, simplemente, que no te gusta y no deseas abrirla nunca más -ni por error-. Además, esto también puede resultar bastante útil para los smartphones que utilizan los más pequeños de la casa. Si no sabes cómo lograrlo, te lo explicamos para que puedas conseguirlo.

Existen varias formas de hacer esto en los terminales que utilizan el sistema operativo de Google. Hemos elegido el uso de una ampliación adicional , ya que esto permite realizar bloqueos de una forma bastante sencilla -y, lo mejor de todo, con muchas opciones adicionales como por ejemplo establecer horas de acción e, incluso, sumar aplicaciones a las cosas que no se pueden utilizar en el teléfono en cuestión-. Por lo tanto, creemos que es la opción más adecuada.

Descarga la aplicación para bloquear webs en tu Android El desarrollo que te recomendamos que utilices es BlockSite . Este es un trabajo que aúna varias virtudes, como por ejemplo cumplir con todo lo que hemos indicado antes. Y, además, que no tienes que pagar nada para realizar la descarga e instalación. Puedes conseguirla en este enlace la app.

Con este trabajo podrás desde bloquear webs; pasando por hacer lo mismo con aplicaciones; e, incluso, se generan reportes de uso para que sepas si se ha intentado -y cuando- entrar en las páginas bloqueadas. Por lo tanto, las opciones que permite sin tener coste alguno son más que suficientes como para que te plantees su uso de forma continuada.

Posibilidades que hacen a esta app única Entre ellas está algo que evita que se tenga que realizar un tutorial para utilizarla: se incluye un asistente de una excelente calidad que, al indicar al desarrollo que deseas activar un bloqueo, se ejecuta y guía de forma muy acertada al usuario por todos los pasos que tiene que dar -tanto si el objetivo es una web como una aplicación-. Y, además, todo está en español, por lo que se entiende a la perfección. Completa sus buenas opciones el uso de contraseñas de protección para que nadie se pueda saltar lo que se establece.

Si como ocurre, la interfaz es muy sencilla de entender y ofrece opciones perfectamente colocadas para que el uso de BlockSite para el sistema operativo Android sea lo más sencillo posible, no podemos más que recomendarte que la utilices . Con ella lograrás todo lo que te propongas a la hora de bloquear web, una función que no existe actualmente en el desarrollo de Google para dispositivos móviles.

