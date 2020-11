¿Y el coronavirus? Alcalde chavista organizó evento con miles de personas en Maracaibo (Videos)

Entornointeligente.com /

Miles de personas en evento organizado por el alcalde chavista de Maracaibo, Willy Casanova. | Foto: Captura de pantalla

El alcalde chavista de Maracaibo, Willy Casanova, organizó un evento con miles de personas el pasado viernes 20 de noviembre en el sector la Curva de Molina de la capital del estado Zulia, sin ninguna medida de bioseguridad.

A través de unos videos compartidos en Twitter por el periodista Pico Suárez, se puede apreciar fragmentos de las stories que Casanova puso en su Instagram donde se nota a la gran cantidad de ciudadanos pegados.

“Así que preparen y rieguen la voz. Si hoy hay ocho mil personas, mañana queremos que hayan 15 mil personas”, dijo uno de los animadores del evento tras preguntarle al alcalde de Maracaibo si habría otra celebración para este sábado 21

En otros dos videos, también se observan a muchos habitantes sin cumplir el distanciamiento social ni utilizar mascarillas

