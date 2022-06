Prostituição divide socialistas

Entornointeligente.com /

O que estava previsto acontecer não aconteceu. E no lugar de uma proposta há duas: uma da Juventude Socialista, um anteprojeto de lei para «regulamentação da atividade profissional do sexo», sem entrega formalizada no Parlamento, que a JS colocou a discussão pública; e outra das Mulheres Socialistas (MS-ID) que em breve será entregue ao líder parlamentar do PS.

Miguel Costa Matos, deputado e secretário-geral da JS, admite que «havia um diálogo» [prefere usar «diálogo» a «acordo»], mas que «o entendimento que recebi é que elas não consideram, não aceitam, um conjunto de considerações que fazemos sobre o trabalho sexual».

Dito de outra forma: «Não é por falta de preparação nossa [da JS] que não há uma proposta para que estas pessoas [da prostituição] não possam vir a consagrar os seus direitos. Não é por nós que não haverá uma solução». Mas se o acordo era um proposta conjunta porque não aconteceu? «[risos] … pois, é por não estar ainda concluído um processo de diálogo que permita uma proposta conjunta», responde.

Subscrever Elza Pais, antiga deputada e presidente nacional das Mulheres Socialistas, não fica surpreendida com a decisão da JS: «Não esconde a sua posição. Já o vinham anunciando». E o acordo? «Estava em cima da mesa, mas agora o que é evidente é que é uma posição clara com a qual nós discordamos. Há divergências. É uma proposta que viola princípios. Espero que não se avance para um modelo destes. Como é que Portugal pode ter um entendimento [referência à proposta da JS] desta prática perante o quadro das convenções internacionais?».

Há duas questões – as «grandes divergências, diz Elza Pais» – a dividir a JS das Mulheres Socialistas. A primeira é sobre o conceito de «trabalho». «A partir do momento em que nós nos opomos a que a prostituição seja entendida como um trabalho como outro qualquer, obviamente que não podemos legitimar nem concordar com a proposta da JS. Isso é contrário ao princípio que defendemos», afirma.

«Na minha leitura e de muita gente», acrescenta, «de pessoas como a Maria do Céu Cunha Rego e o José Magalhães, por exemplo, que colaboraram neste anteprojeto, que foram pessoas centrais, e agora este grupo de mulheres socialistas, o que é apresentado [pela JS] não pode merecer a nossa concordância».

«Não se pode tratar a prostituição como se fosse qualquer outro negócio ou outro qualquer tipo de trabalho. Tal viola as Convenções Internacionais, nomeadamente, da OIT e a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres que Portugal subscreveu e tem vindo a cumprir», sublinha.

Miguel Costa Matos garante que a sua proposta «reconhece que este é um trabalho com uma especificidade que é ser um trabalho sexual. Nesse sentido, exige especiais garantias do ponto de vista da liberdade da sua prestação e do ponto de vista da organização desse trabalho». «E por isso é que, na nossa proposta, não permitimos aquele que é o modelo que existe na Holanda, na Alemanha, em vários países, que é haver empresas de trabalho sexual. Não temos essa visão liberal», explica.

O anteprojeto da JS propõe «um regime inspirado nas sociedades de advogados» que afasta a hipótese de que «possa haver exploração por parte de um patrão. A ideia é regular para garantir que, nomeadamente, o homem ou a mulher que se prostitui tenha a liberdade de poder recusar clientes».

Em síntese, «sociedades de trabalho sexual» que tenham «como sócios exclusivamente profissionais do sexo no exercício regular da atividade (…), organizações voluntárias, democráticas, abertas a todos os profissionais do sexo aptos a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir as responsabilidades de membro, sem discriminações de sexo, orientação sexual, identidade de género, sociais, políticas, raciais ou religiosas» em que a «cada sócio pertence um voto, sem prejuízo da distribuição proporcional dos lucros do exercício».

Os locais de trabalho podem ser em «habitação própria e permanente – se não for, tem de ser licenciado como estabelecimento» sendo permitido aos condóminos a recusa da «prestação destes serviços no condomínio». Em qualquer dos casos, os «estabelecimentos» que podem ser «móveis ou imóveis», desde que licenciados, devem estar «localizados a mais de 300 metros de estabelecimentos de ensino, espaços de jogo e recreio destinados a crianças e locais de culto».

A segunda «grande divergência» encontra-se no crime de lenocínio. «E isso é uma grande divergência. Nós não concordamos que se termine com o crime de lenocínio e a JS concorda», afirma Elza Pais.

«O que propomos é clarificar o crime, não é acabar com ele. Clarificá-lo para evitar dúvidas interpretativas, à luz do artigo 26.º da constituição. Concordamos com o crime de lenocínio tal como está definido da lei. Tem havido dúvidas interpretativas, nomeadamente na questão da autonomia e liberdade sexual de cada pessoa. O que queremos é clarificar as dúvidas», sustenta.

Miguel Costa Matos defende a revogação do lenocínio simples mantendo-se a proibição de que alguém possa «profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição».

A explicação é simples, diz: «Neste momento com o lenocínio simples o próprio ato de alugar ou arrendar um espaço pode ser encarado como favorecendo, facilitando ou fomentando com intenção lucrativa a atividade da prostituição». Ora, diz, «se queremos dar condições de dignidade, direitos a estes profissionais, o único caminho para o fazer é não criminalizar».

