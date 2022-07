Prosperi: «Algunos opositores no quieren entender que hemos ganado solo cuando vamos unidos a elecciones»

Entornointeligente.com /

El secretario nacional de organización de la AD de Ramos Allup, Carlos Prosperi dijo este martes que algunos dirigentes no quieren entender que la oposición ha ganado cuando ha ido unido a elecciones, como pasó recientemente en Barinas.

«Siempre hemos estado recorriendo el país y nuestro compromiso es estar unidos, que nazca una unidad sincera, más allá del G4 o G4+, que nazca una coalición democrática. Nosotros no hemos hecho las cosas bien porque sino no estuviera Maduro en el gobierno», reconoció, pero «muchos -dentro de la oposición- no han querido entender que los mejores resultados los hemos obtenido cuando hemos ido unidos a elecciones», declaró a Kikosis de Globovisión.

En este orden de ideas, explicó que AD se abstuvo en las elecciones de la AN como forma de protesta ante la judicialización del partido, pero hoy es distinto.

«¿Cómo vas a ejercer el voto sin cédula de identidad? ¿Si judicializaron el partido? Se agarraron de allí para dar una sentencia del TSJ y eso está mal porque atenta contra las bases democráticas. No teníamos tarjetas ni condiciones, pero ojo, el hecho de que te abstengas en cierto momento como forma de protesta, no significa que no participes en procesos posteriores, como pasó en las elecciones de gobernadores y alcaldes donde participamos, pese a lo que había pasado, nos mudamos a Barinas y estuvimos acompañando a nuestro compañero Sergio Garrido».

«Lo que tenemos que entender es que no podemos seguir judicializando a los partidos y el llamado debe ser al gobierno, porque ellos en 2025 serán la principal oposición y no se puede atropellar al Psuv entregando la tarjeta a sus disidentes».

Venezolano apático debe recordar y entender cómo era vivir en democracia El precandidato a las primarias opositoras, también dijo que durante sus recorridos por el país se ha percatado de lo que reflejan las encuestas: la gente está pendiente de llevar la comida a su casa, más que del tema político.

Sin embargo, agregó que hay una realidad y es que hoy el venezolano está cada día «más golpeado». «A la mayoría se le hace difícil adquirir pocos productos de la canasta alimentaria, vemos con tristeza el tema de las universidades, colegios, es fundamental recuperar la educación. Yo recuerdo que cuando era pequeño y estudiaba en un colegio público en Guárico nos daban un vaso de leche y al mediodía nos daban el almuerzo, cuando iniciaba el año escolar nos daban un morral que decía Ministerio de Educación y el uniforme. Hoy vemos que el PAE da unas viandas de arroz con lenteja o bollitos pelones, y sobre todo, los educadores como todos los empleados públicos son muy mal pagados».

«Tenemos que entregar un salario digno a los maestros, para que den una buena educación, educación de primera porque los niños son el futuro de nuestro país y son parte fundamental del país (…) las personas están cansadas del mismo discurso, pero hay que recordarles cómo vivíamos en la democracia, porque Chávez prometió muchas cosas, pero hizo todo lo contrario: que reduciría los ministerios, que estaría sin escoltas, que acabaría con la pobreza», reprochó.

El adeco aseguró que ya tiene plan de gobierno con soluciones concretas y de dónde saldrán los recursos para llevarlo a cabo: «lo presentaremos en su debido momento».

