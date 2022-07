Prospecto venezolano de los Yankees tiene una semana de ensueño | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

En el equipo Scranton Wilkes-Barre RailRiders, sucursal Triple A de los Yankees, juega el venezolano Oswaldo Cabrera. El infielder regresó esta última semana a la acción después de una lesión y no ha parado de batear.

Watch it go, Oswaldo. pic.twitter.com/3xREEqRRMM

— SWB RailRiders (@swbrailriders) July 23, 2022

En esta semana el venezolano tiene un promedio al bate de 325, 10 indiscutibles, 2 cuadrangulares y 6 remolcadas.

This Oswaldo blast breaks the game open. pic.twitter.com/JPlr9MgOGv

— SWB RailRiders (@swbrailriders) July 16, 2022

Cabrera es considerado el prospecto número 16 dentro de la organización de los Mulos de Manhattan. En la campaña pasada se llevó los honores al ser seleccionado como el MVP de la categoría Doble A.

Oswaldo Cabrera joined in on the action. We’re HOT in the fourth inning 🔥 pic.twitter.com/i9EnjL1XCX

— SWB RailRiders (@swbrailriders) July 27, 2022

El infielder cuenta con una gran defensiva y puede cubrir con facilidad cualquier posición del cuadro. Pero la característica que más resalta en él es la fuerza que tiene al momento de batear a ambos lados del plato.

ICYMI: Miguel Andújar, Phil Evans, and Oswaldo Cabrera each homered in last night’s game 😤 pic.twitter.com/3afg0qAq9c

— SWB RailRiders (@swbrailriders) July 30, 2022

