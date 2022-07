Proseguirán inscripciones en Instituto de Educación Especial Boconó

Entornointeligente.com /

Desde la semana anterior estamos en el proceso de inscripción en el Instituto de Educación Especial Boconó (IEEB), que se extenderán hasta el 30 de julio y se retomarán en septiembre al dar inicio a las actividades del año escolar 2022-2023. Así lo dijo la Prof. Liliana Castillo Montilla, Directora (E) de la referida institución. Este es el único instituto de esta modalidad en el municipio Boconó, para atender niños con necesidades educativas especiales de los 5 y hasta los 14 años. Debo hacer énfasis a los docentes que en algún momento tienen conocimiento que hay un niño que presenta una condición especial, no necesariamente con discapacidad física, mental o que presente: Autismo o Síndrome de Down, para que lo refieran donde corresponde. Me refiero a casos donde el niño no puede ser atendido integralmente dentro de una institución regular, por no contar en la misma con un equipo interdisciplinario o personal adecuado.

En este momento contamos con 23 docentes activos, incluyéndome a mí. También contamos con la Prof. Deysi Delgado, Coordinadora de Formación Permanente y el resto del personal obrero y administrativo todo muy activo.

Nuestra atención es por grupos del 1 al 6. La primera es el proceso de adaptación que es preescolar, donde puede haber niños hasta 8 años. Los mismos están agrupados, por edad y condición. Cada grupo lo conforma un número máximo de 6 y un mínimo de 2 a 3 niños. También damos la oportunidad de ingreso a las personas con discapacidad físico motora permanente; sin embargo, aclaramos que aunque no somos directamente el centro de atención, tratamos de brindarles el apoyo de aula (Cuando se puede), pero no es un secreto que el inmueble del IEEB, no está acorde para recibir algunas personas con discapacidad. Aquí, por ejemplo, no contamos con rampla.

Actualmente estamos siendo atendidos por brigadas estudiantiles que son los Bricomoviles que el ME las ha proyectado y esperamos que pronto vengan a nuestro instituto porque lo requiere.

En el proceso de adaptación, el niño es atendido por dos especialistas y tiene apoyo de la parte interdisciplinaria. También contamos con una trabajadora social que es la Lcda. Jazmín David, No contamos con la sicóloga, pero este año nos llegara. Sin embargo, en este sentido nos están colaborando desde el Ipasme y del Imec.

Con relación al transporte del cual carecen desde hace aproximadamente 4 años la Directora Castillo Montilla expresó: El IEEB cuenta con un transporte escolar con desperfectos mecánicos, pero siempre bien resguardado gracias al apoyo del Ipasme. Nuestra preocupación y así ha sido desde que llegue es la activación del autobús. Puedo decirles que en febrero hubo una entrevista con la anterior Jefa de Zona quien nos orientó para que se articule con las instituciones TELB, CAIPA y el IEEB, trabajemos en equipo en procura de los arreglos que amerita la unidad autobusera. Al respecto la Coordinadora de educación especial en Trujillo Prof. Ana Gil también está en el proyecto de inspección mecánica y no dudamos que en un tiempo impredecible, logremos tener operativa la unidad.

Matrícula, cierre y proyección

Este año el cierre de la matrícula fue de 37 estudiantes 18 masculinas y 19 femeninas. Con un egreso de 7 estudiantes 2 de ellos con parálisis cerebral que ya no pueden estar acá, sin embargo recibirán una atención en casa con una proyección que tiene el taller de educación laboral Boconó (TELB), que es cuando el docente se moviliza a su casa hasta que considere pertinente.

Los 7 egresados irán a las aulas del TELB, donde labore anteriormente y doy fe que existe un equipo fortalecido que cuenta con la Directora Thais Barazárte con la mejor disposición de atender a estos jóvenes que aunque no sean egresados del IEEB, pero vienen de escuelas regulares y no pueden continuar en las mismas por una condición especial que les imposibilita proseguir en liceos convencionales.

En cuanto a la planificación del nuevo año: La proyección institucional es alcanzar una matrícula de 44 estudiantes.

Desde noviembre yo asumí la Dirección del plantel e hicimos un plan de trabajo con la posibilidad de incorporarnos en algunos casos comunitarios realizando censos para ubicar la matricula desatendida, en lo que también contribuyó el proceso de pandemia y que durante 2 años, el niño acudía irregularmente a clase. Muchos representantes apoyaron el seguimiento desde sus casas. Esto nos sirvió para rescatar 4 estudiantes cuyas metas las cumplimos con la ayuda de sus familiares.

Toda ayuda será bien recibida

Estamos contactando al gobernador del estado Trujillo My Gerardo Márquez. También somos convencidos que el alcalde de Boconó, nos apoyará porque así ha sido siempre. El TELB, está activo, gracias a los aportes que logramos a través del Prof. Alejandro García durante su gestión, lo que permite la atención de la matrícula y así lo reconozco, porque aparte que yo laboraba allí, también un hermano mío está bajo esas atenciones. No dudo que desde las orientaciones que tiene como alcalde, seguirá abocado al IEEB. Igualmente invitamos a la empresa privada, porque toda ayuda será bien recibida, por las necesidades que hay para atender la población especial de Boconó. Para agosto tendremos el Plan Vacacional Escuelas Abiertas con recreadores para la matricula del IEEB y compartir con los niños de la comunidad. Esto será una integración y compartir con niños discapacitados. Contacto: 04247813292.

