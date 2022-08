Prosegue la svalutazione del bolívar nel mercato parallelo

Entornointeligente.com /

CARACAS – La valuta nordamericana, nel mercato parallelo, ha subito un nuovo sostanziale incremento. Stando a quanto sostiene l’account Instagram «Monitor Dollar Venezuela», il dollaro sarebbe costato oggi 8,74 bolívares. In altre parole, si sarebbe registrato una svalutazione del bolívar pari al 15,86 per cento in solo 24 ore. Il dollaro, il giorno precedente, era stato quotato 7,32 bolívares.

Superata la barriera psicologica degli 8 bolívares, la moneta nordamericana si avvicina pericolosamente a quella dei 9 bolívares. La svalutazione del bolívar è in costante aumento e la Banca Centrale del Venezuela non pare in condizione di intervenire. Gli analisti stimano che non si può frenare la perdita di valore di una moneta quando, ed è quello che starebbe accadendo in Venezuela, l’istituto regolatore non ha risorse per intervenire e la popolazione non ha più la fiducia nella moneta locale.

– Il bolívar crolla – ha detto José Guerra, economista ed ex deputato -. Purtroppo, con esso anche i salari. La Banca Centrale – ha spiegato – non ha risorse e i venezolani non vogliono il bolívares. Non c’è modo, quindi, per riportare l’equilibrio nel mercato dei cambi. Si tratta di un mix letale; una tragedia per il salario mensile. Questo, a marzo era di 30 dollari, oggi è di 15.

L’Osservatorio Venezolano delle Finanze, che segue l’andamento del bolívar nei mercati di cambio, ha reso noto all’inizio del mese che il paniere alimentare era di 392 dollari. Ha registrato, di conseguenza, un aumento del 29 per cento (in dollari), se si compara con lo stesso mese dello scorso anno.

Redazione Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

