Prorrusos apoyan la anexión con Rusia en referendos condenados por Kiev y la UE

MOSCÚ/LEÓPOLIS/BRUSELAS, Efe Una aplastante mayoría de los participantes en los referendos ilegales convocados en los territorios controlados por Rusia en el este y sur de Ucrania votó a favor de la anexión, resultado condenado por Kiev, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría formalizar en los próximos días. La UE ratifica que no reconoce el valor de esa consulta. «Los resultados del referendo son evidentes. Su legitimidad no despierta ninguna duda. Millones de habitantes del Dombás y de los territorios ocupados han hecho su elección», aseguró hoy Andréi Turchak, el secretario general del partido del Kremlin, Rusia Unida, que supervisó la votación en el Dombás. La votación, que se extendió durante cinco días por motivos de seguridad, transcurrió sin alto el fuego de por medio, por lo que los combates continuaron entre el Ejército ucraniano, las tropas rusas y sus aliados, las milicias separatistas. Ucrania, que considera que la «parodia» electoral en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y las meridionales de Jersón y Zaporiyia no tiene ningún valor jurídico, advirtió que aquellos ciudadanos que hayan participado en la organización de los referendos serán acusados de traición. Las potencias occidentales, que ya adelantaron que no reconocerán los resultados, han amenazado al Kremlin con una nueva tanda de sanciones, como ocurriera con la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014. Según los primeros resultados del escrutinio, más del 96 por ciento de los votantes respaldó la incorporación de sus territorios a la Federación Rusa, un resultado que recuerda las votaciones en la antigua URSS o Corea del Norte. La Unión Europea afirmó ayer que «no reconoce y nunca reconocerá» el resultado «falsificado» de los referendos «ilegales» organizados en las regiones de ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia por Rusia, e instó a la comunidad internacional a hacer lo mismo.

