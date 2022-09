Propuestas que merecen un Sí

Entornointeligente.com /

La joven doctora Annalie Rondón valora el carácter inclusivo y preventivo del nuevo Código de las Familias. Foto del autor Foto: Germán Veloz Placencia Cacocum.–El carácter inclusivo del Código de las Familias que se someterá a referendo popular el venidero día 25 es altamente valorado por la joven doctora Annalie Rondón Vázquez, médico de la familia en este municipio holguinero, desde que se graduó hace dos años.

«Permite reconocer las familias a partir de las variantes que ya existen en nuestra sociedad, sin lesionar los derechos de las personas por sus preferencias sexuales. Si tengo derecho a amar y vivir con mi esposo, ¿por qué no pueden hacerlo personas del mismo sexo?, ¿por qué negarles la felicidad?».

En otras muchas cosas positivas que aprecia del Código propuesto, se encuentra la edad para contraer matrimonio, a partir de los 18 años para la mujer y el hombre.

«Durante el desempeño de mi labor he visto muchas adolescentes embarazadas, situación que entorpece el normal desarrollo de quienes están en esos casos, porque no están en condiciones biológicas y sicológicas para el parto y la crianza de sus hijos. Además, por lo general, interrumpen los estudios y no pueden realizar otros proyectos de vida.

«Un estudio realizado en 2020, que abarcó el área de Salud a la que pertenece el consultorio donde trabajo, indicó que, de las 146 gestantes captadas, 34 eran adolescentes entre 13 y 17 años.

«Asimismo, en un momento del presente año, de 90 embarazadas captadas, 14 eran adolescentes.

«En el país existen otros estudios sociales que confirman que muchas adolescentes embarazadas son hijas de madres adolescentes. Hay que recordar que el embarazo a esas edades provoca serias complicaciones como el parto pretérmino y el bajo peso al nacer.

«Necesitamos aumentar la tasa de natalidad y frenar el envejecimiento de la población, pero eso no debe ser al precio de permitir el embarazo en edades tempranas. Por eso aprecio la importancia de fijar el matrimonio a los 18 años».

