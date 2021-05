Propuestas del sector empresarial para reactivar la economía están en fase de revisión

Entornointeligente.com / Las 47 propuestas para reactivar la economía que presentó el sector empresarial al Gobierno Nacional están en fase de revisión en subcomisiones de trabajo, que fueron instaladas para su análisis.

Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dijo que hasta la fecha se han desarrollado más de dos reuniones de subcomisiones, en las que se están revisando las medidas que ya se están ejecutando y las que faltan por ejecutar.

” Estamos en una fase de revisión con estos funcionarios de más alto nivel…tenemos la esperanza de que logremos los objetivos y realmente estas mesas de trabajo pasen de ser simplemente mesas donde se conversa y conversa y no pasa nada, a que sean mesas donde realmente logremos el objetivo y el objetivo es que se generen los puestos de empleo en el corto plazo que el país lo necesita “, sostuvo Suárez.

El monto global de inversión de las propuestas del sector empresarial asciende a B/.4 mil millones, con una generación de 140 mil empleos directos y 68 mil indirectos.

La comisión público-privada para el análisis de estas propuestas fue instalada el pasado 28 de abril.

La presidenta de Apede detalló que se está trabajando en áreas específicas como industria, energía, agropecuario y construcción, donde se pueda generar mayor cantidad de empleo.

Detalló que por ejemplo, una de las propuestas consiste en la generación de empleo en más de 600 corregimientos del país, especialmente aquellos con menos de 10 mil habitantes.

Esta propuesta, explicó la presidenta de Apede, requiere una inversión de B/.34 millones para obtener resultados en un plazo de tres meses.

