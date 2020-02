¡Propuesta ingeniosa! Creó un corazón gigante con 16 tanques para pedirle matrimonio a su novia (Video)

Entornointeligente.com /

Creó un corazón con tanques para pedirle matrimonio a su novia. | Foto: Captura de pantalla

Un militar ruso construyó un corazón con 16 vehículos blindados T-72 en un polígono a las afueras de Moscú para pedirle matrimonio a su novia.

Por RT

Para completar su plan, ese teniente llevó a su pareja hasta el centro de la figura; allí se arrodilló y le entregó un anillo de compromiso y un ramo de flores.

La joven no pudo resistirse a la conmovedora propuesta y salió en brazos de su prometido. La escena rápidamente se volvió viral.

