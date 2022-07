Propuesta de Rincón de nuevo Plebiscito en caso de que gane el Rechazo suma adeptos en el Congreso: «Es más democrático»

Entornointeligente.com /

La jefa de la bancada de senadores DC, Ximena Rincón, anunció anoche en el programa Sin Filtro de Mega la presentación de un proyecto de reforma constitucional a la actual Carta Magna, junto al subjefe, Matías Walker.

¿El objetivo? modificar el artículo 142 y establecer que «si la cuestión planteada al electorado en el Plebiscito ratificatorio fuere rechazada , el Presidente de la República, en el plazo de treinta días, deberá enviar al Congreso Nacional un Proyecto de Reforma Constitucional para plebiscitar los mecanismos de continuación del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución de la República adecuando las disposiciones a dicho efecto, el que deberá ser despachado a ley en un plazo no mayor a sesenta días desde el inicio de su tramitación», dice el proyecto, que será presentado o este viernes o el próximo martes.

Esta idea, que establece plebiscitar nuevamente el mecanismo para redactar otra Constitución, ha sido recibida con recelo por parte del Gobierno, a través del ministro Segpres, Giorgio Jackson, quien aseguró que ellos buscarán seguir el mandato del Plebiscito de entrada (Convención Constituyente), pero que la decisión estará delegada al Congreso.

«En el caso de existir un rechazo lo que le propondríamos nosotros al Congreso Nacional es continuar con ese mandato y por lo tanto que exista un nuevo proceso constituyente. La forma en la que eso se determine por cierto tiene que quedar en un acuerdo en el Congreso, por lo tanto, eso va a ser parte del debate democrático», dijo Jackson.

Según la autora del proyecto «se insiste en señalar que quienes estamos por el Rechazo lo que queremos es dejar la constitución vigente como la Constitución, nos parece claro e importante fundamentar que no es así».

En tanto, la propuesta fue recibida con buenos ojos desde la oposición, considerando también el respaldo que le entregaron al proyecto de rebaja de quórums de 4/7 -presentado por la misma Rincón- en el Senado.

De hecho, se refirió a esta propuesta la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, quien confirmó el apoyo de su partido, ya que le da «certeza a la ciudadanía que tiene el anhelo por una nueva Constitución de que en caso de ganar el Rechazo este proceso continuará».

El senador RN, Rodrigo Galilea, quien es miembro de la Comisión de Constitución, por donde ingresará este proyecto, comentó que le parece una buena idea. «Algunos pueden tener dudas si se requiere una nueva Convención, o si hay que ir a un mecanismo diferente que aún todavía nadie ha sabido explicar mucho (…) yo creo que todo lo que de claridad respecto del proceso constitucional a mí me parece positivo» .

Su compañero de partido, el diputado Miguel Mellado , también respaldó la iniciativa. «Hace bien en poder abrir la puerta a poder reformar ese 142 y diciendo que si gana el Rechazo se va a abrir un nuevo proceso. Proceso que obviamente hay que preguntarle a la gente».

Eso dentro de quienes apoyan la opción Rechazo, mientras que quienes van por el Apruebo, las voces han sido diversas. Por ejemplo, al interior del mismo Partido Socialista, que institucionalmente se han manifestado por el Apruebo, hay opiniones contrarias.

Al senador Fidel Espinoza le parece bien. «El Presidente en vez de, imperativamente, decir cómo va a ser el nuevo proceso con nuevos constituyentes como lo insinuó hace unas semanas, (este proyecto) está dando la posibilidad para que sea la ciudadanía la que determine (…) me parece que eso es más democrático «.

Asimismo, su colega Gastón Saavedra esbozó su opinión haciendo énfasis en la participación ciudadana. «Yo consultaría a la ciudadanía y ahí colocaría las opciones que en este tiempo se han dicho. Nueva Convención, un Comité de expertos o el Congreso. Y es mejor que la ciudadanía sea la que mandate para que efectivamente se lleve a cabo un proceso que tenga la validación social porque eso indudablemente va a robustecer este proceso democrático».

Dentro del mismo PS hay voces como la del diputado Raúl Leiva , quien de hecho esbozó que la forma de continuar el proceso constituyente es una convocar a una nueva CC ya que «no resiste análisis democrático hacerlo de otra manera», en base a los resultados del Plebiscito de entrada.

«Las reglas del juego están dadas, están establecidas y lo que nos tiene que ocupar hoy día es trabajar por el triunfo del Apruebo como buen punto de partida para eventuales reformas posterior», dijo, y agregó que de todas maneras «lo que plantea la senadora Rincón no tiene posibilidad si no cuenta con el patrocinio del ejecutivo o la urgencia del ejecutivo para poder tramitarse dentro de un mes».

Otra parte del oficialismo ha mostrado su opinión igual a Leiva, pero abiertos al diálogo, en caso de ganar el Rechazo.

Es el caso del senador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez , quien indicó que, en su opinión, «inmediatamente debiera convocarse a un nuevo equipo de constituyentes, pero no obstante estamos en un sistema democrático», y añadió que » yo no me cierro a discutir y a debatir y votar todo lo que nos parezca prudente para el país».

Uno de los nuevos coordinadores del comando del Apruebo, Vlado Mirosevic (PL), indicó que, si gana el Rechazo, esta propuesta «es una de las alternativas. Es un camino, habrá que estudiarlo», aunque aclaró que, bajo su perspectiva, «estoy seguro de que ganando el Rechazo va a venir un tiempo en donde va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Cada uno tiene una opinión distinta de cómo sigue (el proceso constituyente)». ¿Encontraste algún error? Avísanos

