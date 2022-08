Propuesta de rectores sobre el voto en el exterior amplía concepto de residencia legal para incluir a más migrantes

Entornointeligente.com /

Los rectores del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez y Roberto Picón, trabajan en la redacción de un proyecto de reglamento para el voto de los venezolanos en el exterior que reinterprete la Ley de Procesos Electorales vigente desde una perspectiva más amplia.

En conversación telefónica con Crónica.Uno, Márquez ahondó en su anuncio del pasado viernes, cuando informó que había pedido al directorio iniciar el debate sobre el voto en el exterior. Precisó que la iniciativa, que será presentada al directorio del CNE en los próximos días, busca «aterrizar la mejor propuesta posible dentro de la realidad y dentro del marco legal vigente en el país».

En otras palabras, acotó, el proyecto no plantea derogar el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que «sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia» en el país de acogida; sino que busca interpretar ese requisito de la manera más amplia posible y no limitarlo únicamente a la presentación de una visa de residente.

Enrique Márquez indicó que para la elaboración de este papel de trabajo se tomaron en consideración las opiniones y recomendaciones de partidos políticos como UPP89 y UNT, así como de organizaciones de la sociedad civil como Súmate.

Afirmó que el instrumento también plantea la automatización del voto en el exterior, aspecto que hasta el presente se mantiene de forma manual.

Con respecto a las primarias de la oposición, dijo que hasta el momento ninguna organización a presentado una solicitud formal, clara e íntegra en ese sentido. Señaló que hasta el momento una persona solicitó información a título personal (el diputado José Correa), y una organización hizo un planteamiento «que no aterrizó», por lo tanto ninguna de las dos acciones llegaron a conocimiento del directorio.

Vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, dijo que el proyecto de reglamento prevé la automatización del voto en el exterior. Foto archivo: Luis Morillo Comencemos por aclarar a la opinión pública: ¿la semana pasada usted y el rector Roberto Picón entregaron una propuesta de reglamento sobre el voto en el exterior al directorio del CNE o solo hicieron la solicitud de inicio de la discusión?

–La solicitud para iniciar la discusión la hice yo como rector principal, en conocimiento de que pronto entregaremos una propuesta. El rector Roberto Picón y mi persona hemos venido trabajando en una propuesta que recoge la participación de varios sectores para entregarla a la plenaria del CNE para que sea discutida de acuerdo a nuestro reglamento interno. La entregaremos en los próximos días, dependiendo de la dinámica.

El partido UPP89 declaró este lunes sobre el tema y agradeció el apoyo del CNE en la elaboración de un papel de trabajo sobre el voto en el exterior. ¿Ese papel de trabajo al que se refirió el partido es el mismo que usted presentará ante el directorio?

–Debo reconocer la actitud proactiva y colaboradora del partido UPP89. Fue uno de los primeros que se ocupó del tema a través de un oficio este año. Ellos fueron convocados por el CNE para que dieran su opinión e integraron un equipo que se encargó de recibir otras propuestas y de pulir un papel final. Ellos tienen sus propias propuestas y su óptica sobre el tema y se les respeta. Muchas de sus ideas están recogidas en este papel final que presentaremos el rector Picón y yo, al igual que muchas propuestas de Súmate, de UNT y otros partidos que hemos ido consultado en función de construir algo que pueda contar con respaldo político, pero que también venga a resolver un problema. Es un tema polémico. Mucha gente opina alejándose un poco de la realidad.

¿Cuál es la realidad? –La realidad es que hay un cuerpo de leyes que regulan este ejercicio. El reglamento busca facilitar las cosas, pero las leyes son claras. Todos los venezolanos que están fuera tienen el mismo derecho, pero el ejercicio de ese derecho depende mucho de la actitud de la gente frente a esto. La mayoría de los que viven fuera de Venezuela no han cambiado su residencia en el RE. Esa es la primera condición. El reglamento tiene que facilitar eso, pero se habla de millones de venezolanos fuera y hasta la fecha solo hay 108 mil inscritos en el Registro Electoral en el exterior ¿Cómo pasar de 108 mil a millones? Cada uno de ellos debe ir a los consulados de Venezuela en la ciudad o país donde se encuentren y registrar su cambio de residencia para poder votar. Ahora bien, hemos querido aterrizar la mejor propuesta posible dentro de la realidad, dentro de lo posible, dentro del marco legal vigente en nuestro país.

¿Entonces la propuesta desarrolla el contenido del artículo 124 mas no plantea su derogatoria? –Exacto. Cualquier venezolano puede ir al TSJ o a la Asamblea Nacional a pedir que se cambie la Ley o pedir derogar el artículo, pero en lo personal no veo ambiente político para eso. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los países solicitan a sus nacionales que piden cambio de residencia en el exterior, demostrar dónde viven. Ahora bien ¿qué es lo que consideramos residencia legal? Es allí donde el reglamento debe aclarar. En Colombia por ejemplo hay 1,4 millones de venezolanos protegidos por un Estatuto Especial; no tienen visa de residente, pero están protegidos por el Estatuto y tienen una constancia de residencia legal en Colombia que es reconocida por el gobierno colombiano. Entonces el reglamento tiene que resolver el hecho de que no solamente el requisito sea la visa de residente, sino cualquier otra condición que registre la permanencia en ese país. Para eso es el reglamento.

Este debate viene más o menos desde el año 2004 y la pregunta es ¿por qué para votar en Venezuela solo exigen la cédula de identidad y para votar en el exterior hace falta la residencia legal en el país de acogida?

–Para votar en Venezuela tienes que inscribirte en el Registro Electoral y para inscribirte tienes que decir dónde vives y te asignan un centro de votación en función de eso. Afuera es igual, presentas tu cédula, dices dónde vives y presentas una constancia de que vives allí. No quiero simplificar la polémica, pero lo veo desde la óptica del que está proponiendo una fórmula sin cambiar la Ley. Y ojo: yo estaría de acuerdo en cambiar ese artículo, pero voy a llegar hasta donde pueda como rector del CNE en el sentido de proponer un reglamento que flexibilice ese requisito de tal manera que no sea única y exclusivamente una visa de residente, sino que sea una constancia de que efectivamente estas en ese país y tienes una residencia legal. El reglamento interpretará ese artículo de la Ley y propondrá la normativa que facilite a los venezolanos en el exterior su inscripción en el Registro. Una vez inscritos, votan. Yo estoy intentando ser práctico, pragmático y claro, alejarme de la demagogia.

¿Han calculado cuántos venezolanos podrían quedar amparados con esta reinterpretación del artículo 124 de la Lopre? –No. Nadie tiene ese número ¿Quién sabe cuántos venezolanos hay en cada país? Hay números aproximados, pero la República de Venezuela debería, a través de la Cancillería, relacionarse con las cancillerías de otros países porque ellos sí saben cuántos venezolanos hay en cada país. Yo creo que el Estado venezolano tiene que interesarse, tiene que haber un cambio de actitud frente a la diáspora porque es muy grande, no se puede tapar el sol con un dedo. En Colombia dicen que puede haber 2 millones de personas, eso es la población de Maracaibo.

¿Además de UPP89, Súmate y UNT, su oficina tomó en consideración las propuestas del Voluntariado Técnico Electoral, VOTE? Ellos hicieron un planteamiento muy específico sobre la automatización del voto en el exterior.

–Nosotros recibimos varias propuestas, algunas llegaron cuando ya teníamos un borrador más o menos listo, lo que no significa que no vayan a ser consideradas al momento de la discusión. Esto es un borrador, pero esto tiene que ser discutido por todos los rectores cuando el directorio así lo decida. Se conformarán equipos de trabajo para discutir propuestas que vendrán de todos lados. Este será un camino que puede ser largo en función de escuchar a todos, pero es un camino más corto que reformar la Ley porque para eso tienes que contar con la Asamblea Nacional y eso dilataría mucho más.

Recientemente el Ejecutivo anunció a creación de un registro automatizado de los consejos comunales. Ya no tendrán que ir a una taquilla a legalizar esa instancia ¿No se puede hacer lo mismo para la inscripción o cambio de residencia en el Registro Electoral?

–Nuestro sistema de registro y de votación es presencial, es una característica del sistema electoral nuestro. Hay otros países donde no es así, donde se acepta el voto por correo, pero en Venezuela no. Tampoco se acepta el voto por Internet, nuestra Ley no lo incluye.

¿La propuesta de reglamento que ustedes están promoviendo no podría incluir la automatización del registro?

–No. El reglamento no puede desarrollar algo que la Ley no prevé, pero pudiéramos soñar con lo posible. A mí me gustaría por ejemplo que un venezolano en Berlín entre a la web del CNE y se registre, suba una imagen de su constancia de residencia y listo; pero resulta que eso ni siquiera lo hacemos dentro de Venezuela ¿Tú quieres cambiar tu residencia legal en Venezuela? Tienes que ir a una prefectura a hacerlo presencialmente, no puedes hacerlo por Internet. Creo que la clase política y la sociedad civil pueden presionar al CNE para que seamos cada vez mejores. Yo estoy de acuerdo con la automatización del registro nacional e internacional, pero el reglamento que planteamos no es tan ambicioso porque aterriza en lo que es posible hoy. Si en el corto plazo hay un acuerdo político para presionar para que esto pueda automatizarse completamente, yo estaría de acuerdo.

¿Y la automatización del voto en el exterior si está incluida en la propuesta?

Sí. Ahorita el voto en el exterior es manual y lo ideal es que sea automatizado en la mayor cantidad de consulados posibles. En eso sí insistimos.

¿Es posible comenzar la elaboración de ese instrumento sin el sustituto de Tania D’Amelio, nombrada magistrada del TSJ en abril?

–Sí. El cuerpo puede funcionar perfectamente. Pero claro que es deseable el nombramiento inmediato. Nos hemos tardado mucho.

¿Por qué se han tardado tanto?

–No me gustaría entrar en ese tema en particular porque estoy en desacuerdo con la tardanza. Prefiero reservarme ese tema para mis diligencias internas.

Las primarias de la oposición El partido Alianza del Lápiz junto a Centrados y el MAS hicieron una consulta al CNE sobre las primarias en abril. Foto cortesía Pedro Eduardo Leal A partir del mes de abril, el CNE comenzó a recibir algunas consultas de partidos políticos relativas a cómo sería el apoyo logístico del CNE para unas primarias opositoras, con miras a la elección presidencial de 2024. El rector Enrique Márquez aclara que por diferentes razones, estas peticiones no han llegado al directorio del CNE para su discusión.

«No se ha discutido porque no hay una propuesta definitiva. El diputado José Gregorio Correa fue a título individual y me dijo que no representaba ni a AD ni a la Alianza Democrática en esa solicitud, por ende la propuesta no fue considerada por el directorio. Antes de eso recibimos una solicitud no terminada de unas organizaciones ( Centrados, Alianza Lápiz y el MAS ) que pedían una visión preliminar sobre unas primarias incluyentes. Esa solicitud, al final, no fue suficientemente aterrizada, no tuvo insistencia razón por la cual no se discutió en el directorio». ¿Por la Plataforma Unitaria no ha ido nadie aún?

–Absolutamente nadie de la Plataforma ha ido. Yo he escuchado y leído sobre la polémica que hay de hacerlas o no con el CNE. Los partidos políticos tienen la facultad de hacer lo que les parezca en esta materia. Podrían organizarla ellos mismos, o solicitarle al CNE el apoyo técnico. Lo que me gustaría aclarar en este aspecto es que el CNE jamás se involucra políticamente sino como apoyo técnico. En este caso la organización o coalición solicitante es la que dirige totalmente el proceso: selecciona el padrón, los centros y solicita al CNE el apoyo en cuanto a la plataforma tecnológica; porque inclusive la totalización final se la pueden reservar los solicitantes. La proclamación, los resultados, todo lo hacen los solicitantes.

¿Si esas primarias de la oposición se concretaran, los candidatos tendrían que pagarle al CNE para poder participar?

–No, la organización solicitante es la que tendría que pagarle al CNE. Por ejemplo, si el PSUV solicita apoyo para sus primarias, el CNE hace un cómputo de los costos y se lo cobra al PSUV. Y luego el PSUV ve si le cobra o no a los candidatos que se inscriban. El CNE le cobra a la organización o coalición solicitante y ojo, esta organización o coalición tiene que tener piso político, es decir, ser partido o coalición de partidos para poder hacer la solicitud.

¿Y el cálculo del costo del proceso se hace sobre la base de cuáles elementos?

–Los costos están asociados al trabajo con las máquinas, que hay que programarlas, adaptar el software, hacer las pruebas, eso implica un personal importante. Luego que las maquinas están listas, implica el pago a los operadores de las máquinas que están con ellas en el sitio. Implica el pago al Plan República que está obligado a custodiar las máquinas porque es un bien de la nación y el repliegue que también tiene un costo.

¿Al Plan República también se le paga? ¿No está dentro de sus funciones?

–Al Plan República se le pagan los gastos que ellos reporten porque para esos efectos el Plan República es una especie de contratista del CNE. Ellos reportan sus costos asociados por traslado de personal, vehículos, comidas, etcétera.

