Propuesta de Morena busca revocar permiso a las empresas calificadoras que “descalifiquen”

Los senadores de este partido presentarán una iniciativa para revocar el permiso a las calificadoras que desde su punto de vista no sean transparentes y objetivas o atenten de “manera deliberada” contra los mercados Fitch Ratings bajó en enero la calificación crediticia de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Foto: Archivo) La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentará este jueves una iniciativa para modificar la Ley del Mercado de Valores , con la intención de poder sancionar a las calificadoras que actúen sin transparencia ni objetividad. Salomón Jara , vocero de ese partido en la Cámara de Senadores, detalló que se trata de regular la actuación de estas empresas, como ya ha ocurrido en Estados Unidos, España o Francia. Explicó que su partido no está en contra del trabajo de estas empresas, pero “no se vale que descalifiquen” y, por ello, la idea es proponer modificaciones al artículo 340 de la ley para darle facultades más claras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La idea es facilitar a la CNBV la toma de acciones contra empresas calificadoras cuando, a través de sus análisis , atenten claramente contra una compañía o sector en el país, como ocurrió con el caso de Fitch Ratings , que en enero bajó la calificaciones crediticias de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta baja provocó una reacción negativa del presidente López Obrador, quien afirmó que “es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la mal llamada Reforma Energética , que sabían que no llegó la inversión extranjera y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex “. La semana pasada, Standard and Poor’s Global Ratings cambió la perspectiva de la deuda del gobierno de estable a negativa, lo que provocó que también se revisara la perspectiva de empresas mexicanas, tanto del Estado como privadas, y de instituciones financieras. López Obrador tachó de hipócritas a algunas calificadoras (Foto: Archivo) “Llegamos tarde a esta regulación, que ya ha ocurrido en otros países, luego de experiencias vergonzosas como fue cuando Standard & Poor’s le dio calificación de ‘A’ a Lehman Brothers, causante de la crisis de 2008, en el mismo mes de su quiebra”, expresó en sendor en conferencia con medios de comunicación. Consideró como necesario garantizar que estas empresas sean objetivas , ya que, al descalificar, generan riesgos para la economía nacional. Cuestionado sobre el tema, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pidió no hacer “una tormenta en un vaso de agua por las notas negativas emitidas por las calificadoras, ya que hasta ahora no han implicado una reducción en el rating crediticio de México.

