Proponen plan para enfriar los polos de la Tierra

Una nueva investigación sugiere que el enfriamiento de los polos en 2 °C, y la recongelación del Ártico y el Antártico, es «factible a un coste relativamente bajo con tecnologías convencionales», utilizando la Inyección de Aerosol Estratosférico (IEA) de partículas reflectantes del calor enfocadas a los polos. Los efectos secundarios podrían ser desagradables, y la política casi imposible, pero el plan ofrece una forma de frenar o invertir el catastrófico aumento del nivel del mar previsto a medida que se hunda el hielo polar.

El SAI es una idea enormemente controvertida inspirada en los efectos de enfriamiento que suelen seguir a las grandes erupciones volcánicas. Estos acontecimientos naturales expulsan al aire grandes cantidades de polvo, ceniza y, a menudo, dióxido de azufre. Los dos primeros crean un efecto de sombra que provoca un efecto de enfriamiento de corta duración durante un par de horas, pero el dióxido de azufre tiende a subir a lo alto de la estratosfera, donde se combina con las moléculas de agua para crear partículas de ácido sulfúrico, y permanece hasta tres años, reflejando la radiación solar y provocando un efecto de enfriamiento superficial de larga duración.

La idea de SAI es cargar aviones de gran altura con dióxido de azufre y rociarlo en la atmósfera a gran altura, imitando el efecto de enfriamiento de un volcán. Hasta ahora, todo va bien. El ácido sulfúrico acaba saliendo de la atmósfera combinándose en gotas cada vez más grandes que acaban siendo lo suficientemente pesadas como para caer a la tierra en forma de lluvia ácida, lo que, como se puede imaginar, no es bueno para la vida vegetal, los peces o los animales. Y todos los óxidos de azufre son desagradables de respirar, ya que dañan los pulmones y causan asma y bronquitis si se inhalan con regularidad.

Hasta la fecha, la mayor parte de la investigación y modelización sobre el SAI se ha centrado en la propagación de estos aerosoles por todo el planeta. Pero cada vez hay más científicos que empiezan a estudiar la posibilidad de hacerlo sólo en los polos norte y sur. El Ártico y el Antártico están sintiendo los efectos del cambio climático mucho más que el resto del mundo en este momento; se están calentando varias veces más rápido que la media mundial, provocando el colapso y el derretimiento de colosales estructuras de hielo. Todos los modelos climáticos tienen en cuenta la consiguiente subida del nivel del mar, que tendrá efectos catastróficos en todo el mundo.

Para decir lo que es obvio, ningún científico quiere llenar el aire de azufre, empapar a los últimos osos polares y pingüinos con lluvia ácida, o dar a los emisores de carbono cualquier excusa para no limpiar sus actos. Pero ante nuestra trayectoria actual, en la que el hielo marino de verano en el Ártico desaparecerá más o menos en 2050 o antes, la humanidad se encuentra entre la espada y la pared. Hay que poner sobre la mesa todas las opciones, evaluarlas y, en cierta medida, ponerlas en marcha con la suficiente antelación para marcar la diferencia.

Por ello, la investigación sobre el SAI está avanzando rápidamente, y concentrarlo en los polos -un enfoque denominado despliegue subpolar- puede ofrecer mejores resultados por mucho menos dinero y lluvia ácida que un modelo global. Investigaciones anteriores han indicado que la primavera y el principio del verano son probablemente las estaciones más eficaces para hacerlo, y que hacerlo solo en un polo podría tener efectos asimétricos en el clima global, por lo que probablemente sea prudente dirigirse a ambos, con una flota de aviones que viaje con las estaciones.

Un nuevo estudio realizado por una amplia gama de colaboradores analiza cómo sería un programa bipolar de EFS destinado a «recongelar» el Ártico y el Antártico, lo que costaría y dónde estarían las lagunas de equipamiento y tecnología.

El estudio propone un objetivo nominal de enfriar los polos norte y sur en 2 °C (3,6 °F), señalando que las temperaturas del Ártico ya han aumentado más de 3 °C (5,4 °F) en los últimos 50 años. Propone que las inyecciones de aerosoles se realicen en los paralelos 60, aproximadamente en las latitudes de Oslo, Helsinki, Homer, Alaska y Magadan, Siberia, en el hemisferio norte, y a la altura del extremo sur de la Patagonia en el hemisferio sur. En estas latitudes, es posible realizar el trabajo de forma más barata, ya que la troposfera se encuentra a menor altura y los aviones no tienen que volar tan alto. Este estudio elige una altitud de 13 km (42.600 pies). Las partículas liberadas derivarían lentamente hacia los polos, concentrando sus efectos.

Para lograr un resultado de 2 °C, el plan inyectaría 6,7 teragramos (6.700 millones de kg/14.800 millones de libras) de dióxido de azufre al año en cada polo, lo que supondría un total de 13,4 teragramos (29.500 millones de libras) de material al año.

El estudio pasa a analizar la logística y concluye que las aeronaves existentes no pueden transportar suficiente carga útil a una altura suficiente para realizar el trabajo. Lo más parecido que tenemos actualmente son los aviones militares de reabastecimiento en el aire, pero éstos no pueden alcanzar las altitudes objetivo sin reducir significativamente sus cargas útiles. El McDonnell Douglas KC-10 Extender, por ejemplo, podría llegar a la zona de rociado llevando unas 128.801 libras (58.400 kg) de carga útil, pero eso es sólo el 22% de la carga útil para la que está diseñado, por lo que estaría llevando mucho exceso de peso en cada vuelo.

El estudio propone, en cambio, un estratospray construido a propósito, llamado SAIL-43K, una versión rebajada de un avión previamente especificado para volar en misiones de mayor IAE cerca del ecuador. Esta máquina transportaría 167.971 libras (76.190 kg) de carga útil en cada misión, pero su peso al despegue sería unas 77.000 libras (35.000 kg) más ligero que el KC-10.

Para alcanzar el objetivo de enfriamiento, este proyecto necesitaría 125 aviones SAIL-43K construidos expresamente, que volarían un total de 1.458 misiones al día durante el periodo de inyección de cuatro meses en cada polo. Estos aviones despegarían, ascenderían durante 30 minutos, ventilarían toda su carga de dióxido de azufre en dos minutos, volverían a descender durante los siguientes 30 minutos y pasarían la siguiente hora cargando de nuevo y repostando para la siguiente misión.

En el hemisferio norte, hay muchos aeródromos adecuados para este tipo de operaciones; prácticamente todo el paralelo 60 cae en tierra. En el sur, las cosas se ponen un poco más complicadas, ya que en realidad solo hay unos pocos aeródromos en el sur de la Patagonia con pistas adecuadas. Estos se encuentran en latitudes más cercanas a los 54°, pero el equipo calcula que obtendrán mejores resultados simplemente ventilando el dióxido de azufre en esa latitud que volando unas 490 millas náuticas hacia el sur para llegar a los 60°.

Estos aeropuertos tendrían que ser mejorados para manejar un total de 110 operaciones por hora, o un poco más que el aeropuerto actual más ocupado del mundo – esto será una empresa enorme en el hemisferio sur, ya que hay tan pocos aeródromos para empezar en la Patagonia. Este enorme trabajo de infraestructura probablemente llevaría el mismo tiempo que el desarrollo y la fabricación de 125 aviones, unos 15 años después de tomar la decisión de seguir adelante con el plan. Esto, en sí mismo, no es una parte rápida o complicada del proceso, y requeriría cierto grado de acuerdo global sobre un plan que afectaría desproporcionadamente a las personas que viven en las latitudes en cuestión.

En términos de dinero, el «coste relativamente bajo» de este proyecto sería de unos 11.000 millones de dólares al año (2022), dice el equipo. Esto puede parecer mucho, pero es aproximadamente un tercio del precio de un esfuerzo global de SAI con el mismo objetivo de enfriamiento, y los investigadores señalan que «en relación con otras posibles estrategias para combatir los impactos o las causas del cambio climático, SAI sigue siendo extraordinariamente barato».

Aunque está calibrado para reducir las temperaturas polares en 2 °C y comenzar a recongelar el hielo marino en los polos, este proyecto tendrá una serie de efectos secundarios no deseados. Los investigadores señalan que los compuestos de azufre añadidos a la estratosfera pueden repercutir en las concentraciones de ozono a través de diferentes efectos, y por tanto pueden ralentizar o invertir la recuperación del agujero de ozono Antártico. Señala que los efectos de los teragramas de dióxido de azufre y los depósitos de lluvia ácida asociados son arriesgados tanto para los seres humanos como para el ecosistema en general, por lo que es necesario investigar mucho más. Y espera que también se produzca un cierto calentamiento de la estratosfera.

Además, los propios aviones solo pueden funcionar quemando combustible de aviación, con las tecnologías actuales. Este molesto hecho, más las emisiones que conlleva la construcción de toda la infraestructura necesaria en tierra, más las emisiones que conlleva la preparación de dióxido de azufre, significan que un programa de ISA polar tendría una huella de carbono bastante considerable por sí mismo, aunque esto solo representaría un aumento «marginal» de las emisiones globales del sector de la aviación.

Con todo, los investigadores concluyen que «si bien aún no se ha establecido que los impactos físicos o sociales de cualquier programa SAI resulten ser positivos en términos netos, parece claro que un programa centrado en el enfriamiento sustancial de las regiones polares y subpolares del mundo sería logísticamente factible. Esto podría detener y probablemente invertir el derretimiento del hielo marino, el hielo terrestre y el permafrost en las regiones más vulnerables de la criosfera de la Tierra. Esto, a su vez, frenaría sustancialmente el aumento del nivel del mar a nivel mundial».

Así que, respuesta corta: sí, podemos volver a congelar los polos, minimizando el riesgo para el grueso de la humanidad y la agricultura. Pero necesitaríamos que todo el mundo estuviera de acuerdo en que la subida del nivel del mar es un resultado peor que los efectos de un programa masivo de SAI, especialmente para el 1% estimado de la población que vive en las zonas donde se concentrarán los efectos.

«Existe un temor generalizado y sensato a desplegar aerosoles para enfriar el planeta», afirma Wake Smith, autor principal del nuevo estudio, en un comunicado de prensa. «Pero si la ecuación riesgo/beneficio fuera rentable en algún lugar, sería en los polos. Aunque esto podría cambiar el juego en un mundo que se calienta rápidamente, las inyecciones de aerosoles estratosféricos sólo tratan un síntoma del cambio climático, pero no la enfermedad subyacente. Es una aspirina, no una penicilina. No es un sustituto de la descarbonización».

ENLACE ORIGINAL: https://newatlas.com/environment/SAI-polar-refreezing/

