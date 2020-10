Propietarios de canchas de fútbol 5 advierten que abrirán esta semana  

Entornointeligente.com /

Una actividad deportiva esperada desde que casi todo el territorio salteño tuvo que retornar al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) , es la práctica recreativa de fútbol , que durante el distanciamiento se permitió solo en su versión de hasta 10 jugadores (F5), pero que ahora está prohibida ya hace más de dos meses debido al aumento de casos positivos de la covid-19 y a la situación de colapso que vivió el sistema sanitario.

De hecho, ese deporte fue uno de los primeros en prohibirse junto a las reuniones sociales y otros encuentros grupales cuando a mediados de agosto, Salta comenzó a vivir su pico de contagios.

A más de un mes de la vuelta al aislamiento, el Comité Operativo de Emergencia (COE), junto a la Secretaría de Deportes de la provincia , tras algunas reuniones con los dueños de los predios privados que alquilan sus canchas, había acordado el retorno de la actividad solo si la Nación permitía al departamento Capital volver a la fase de Distanciamiento Social (DISPO).

Ayer el presidente Alberto Fernández , anunció desde Misiones que ocho provincias y algunos departamentos de Salta seguirían en ASPO , aunque no detalló cuales serán, por lo que desde la Secretaría de Deportes como de la Secretaría General de la Gobernación salteña indicaron que habrá que esperar a que se publique el DNU nacional para determinar qué departamentos quedarán aislados por 14 días más a partir del próximo lunes 26.

“Estamos evaluando la posibilidad de la vuelta pero cuando pasemos, a través de un DNU nacional, del aislamiento al distanciamiento”, le había adelantado el titular de la cartera deportiva, Marcelo Córdova, a este medio. “Ojalá podamos retornar porque lo necesitamos, para volver a las actividades físicas y retomar la actividad económica” , había expresado el funcionario.

Sin embargo, tras las palabras del Presidente, se abrió una nueva incógnita, y los dueños de los predios deportivos advirtieron que si el gobierno no los autoriza a abrir igual lo harán desde el lunes .

“La realidad es que ya muchos están alquilando las canchas porque no pueden más” , expresó el presidente de la Asociación de Predios y Administradores Deportivos de Salta , Marcelo Cil.

El empresario deportivo y ex jugador de fútbol aseguró a Salta/12 que por más que continúe la fase de aislamiento, “la situación no da para más, porque tienen que pagar servicios, alquileres y hasta sueldos atrasados”.

A su vez, señaló lo que ya se puede observar a plena luz del día, cómo muchas canchas están repletas de gente jugando “desde hace por lo menos una semana” . Uno de los casos emblemáticos es el de las instalaciones del Aeroclub, sobre la avenida Bolivia , “los mismos dueños le dan permiso porque necesitan que paguen el alquiler”, aclaró el representante del sector.

Otros prefirieron ser más cautos y esperar hasta este domingo las resoluciones nacionales y provinciales, pero también aseguraron que e ntre lunes o martes, “pase lo que pase”, volverán a retomar las actividades.

Para Cil, “el gobernador tiene la facultad de seguir abriendo algunos rubros como ya lo hizo con la gastronomía, el comercio y los casinos , así que esperamos que si Salta queda dentro de la fase de aislamiento nos permita reabrir con protocolos”.

En las reuniones que mantuvo el secretario de Deportes con los empresarios del sector, acordaron que se retornaría con los protocolos utilizados durante la fase de distanciamiento anterior , es decir, no se permitirán ni los terceros tiempos ni el uso de vestuarios, habrá una diferencia de 10 minutos entre partido y partido para desinfectar las instalaciones y cada jugador completará una declaración jurada con sus datos.

Marcelo Córdova agregó que los dueños de las canchas de fútbol también presentaron un protocolo para poder entregar turnos a grupos de personas recuperadas de la covid-19 y que presenten IgG positivo.

Consultado por este medio sobre alguna probable salida, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas , contestó que sin el decreto no sabrán qué departamentos quedarán en ASPO, “y eso no lo sabremos hasta el domingo” . Pero adelantó que hoy estaba estipulada una reunión del COE y allí analizarían todas las variables y posibilidades para el lunes 26 de octubre.

Casinos sí Quienes sí retornaron a las actividades fueron las c asas de juegos y apuestas , que fueron habilitadas por el COE c on sus respectivos controles en el ingreso y uso de las máquina s. Este sector no había podido reabrir desde mediados de marzo, cuando comenzó la etapa de cuarentena en la provincia, por lo que el anuncio representó un alivio para dueños y trabajadores, que se calcula son unos 700 solo en la capital provincial.

En cuanto al protocolo, solo pueden asistir personas de acuerdo a la terminación del DNI como en el comercio, y los domingos permanecerán cerrados todos los establecimientos. Para ingresar a las salas se toma la temperatura y se debe seguir el circuito marcado con flechas en el piso con un único sentido de circulación.

Solo se habilitó una máquina de por medio , es decir, al 50% de cada local, y están separados por acrílicos para guardar distancia entre los jugadores. Tampoco habrá servicio de bar y tanto jugadores como empleados deben permanecer todo el tiempo con barbijo.

No pueden ingresar personas de los grupos de riesgo y el horario permitido es de 9 a 00, como en la gastronomía.

Con respecto a las ruletas, solo podrán tener tres apostadores con distanciamiento adecuado, uno se debe ubicar de frente al crupier y los otros dos en cada lateral de la mesa. Cuando cada jugador hace su jugada los otros deberán apartarse.

En cuanto a los juegos de naipes, el jugador no tiene permitido tocar las naipes ni las fichas, solo lo hace el crupier. En esta mesa también se permite solo la mitad de jugadores de lo habitual.

En los próximos días se irán habilitando las salas del interior de la provincia de acuerdo a las disposiciones y con el visto bueno de los intendentes.

