Propiciar cambios en nuestras vidas nos ayudará a sentirnos libres

Patricia Valderrama

Conexión Astral

Así que vamos a ser diferentes y hacer cosas diferentes, especialmente en esos ámbitos en los que sabemos que tenemos asuntos pendientes. Este proceso debe ser bien pensado y ejecutado con cuidado y precisión porque detonará respuestas trascendentes a largo plazo, por eso no valen las improvisaciones ni aquello que no provenga del corazón.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Ajustes financieros impostergables, así que revisa todo lo que tengas pendiente por resolver para que tomes las mejores decisiones, porque son necesarias. Actúa con determinación en cualquier proyecto que tengas en mente porque tienes mucha protección, no te intimides ante los cambios, es necesaria la evolución. Limpieza kármica en puertas, es decir, temas del pasado que se pueden liberar en este momento. Convenientes cambios profesionales que te permitirán ejercer un mayor liderazgo. Tu eres alguien con mucha fuerza y la tienes que aprovechar.

PRÁCTICA AMOROSA: en los próximos días se van aclarar dudas que tienes con respecto a tu futuro.

ENERGÍA MAGNÉTICA: hazle caso a tu intuición que la guía te llegará mientras duermes o meditas.

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

La vida comienza a moverse con gran rapidez para ti por eso tienes que estar dispuesto a hacer cambios constantes y de manera acelerada que repercutirán de significativamente en tu entorno. Buen momento para resolver asuntos pendientes, sobre todo los que están relacionados con la familia y el hogar ¡Verás cómo se te ocurren magníficas ideas! En este momento disfrutas de grandes protecciones que te hacen sentir muy seguro de ti mismo, así que atrévete a salir adelante con cualquier cosa que desees alcanzar.

PRÁCTICA AMOROSA: te sentirás acompañado por grupos con los que compartes intereses espirituales y créetelo, es así, tú no estás solo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: escucha a tu cuerpo y cuida tus palabras.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

Comienza una revolución espiritual para ti que te conducirá a muchos cambios internos. Cuidado con dejarte llevar por la incertidumbre y el nerviosismo, no pierdas el foco, por el contrario, toma en cuenta todo lo que percibes, para que así logres comprender cabalmente lo que está ocurriendo. Es mucha la información que vas a canalizar y mucha la gente que se va a beneficiar de la activación de tus dones. Tu liderazgo se hará sentir y es necesario que lo asumas. Los ingresos aumentan y las posibilidades de crecer se incrementan.

PRÁCTICA AMOROSA: tómate con seriedad las relaciones porque te ayudarán a crecer en todos los sentidos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: decreta lo que quieres conseguir y verás como funciona el poder de la palabra.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

El movimiento que hay en el mundo será muy claramente percibido por ti y te puede afectar emocionalmente, de allí la importancia de conseguir actividades que te permitan drenar el exceso de energía. Disfrutarás de un especial encanto durante los próximos días que te facilitará muchas cosas, en particular todo lo que tiene que ver con tus amistades y relaciones en general. Crecimiento profesional y económico que te hará recuperar la fe en tu camino de vida. Es mejor que tomes tiempo a solas para procesar todos los cambios que están ocurriendo tanto en tu entorno como en el mundo.

PRÁCTICA AMOROSA: tus compañeros de trabajo agradecerán tu orientación y capacidad para motivarlos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: conecta con lo que te da seguridad y quédate allí para que no te desestabilicen los cambios.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

Giros profesionales muy favorables pero inesperados. Ahora puedes reconocer el norte de tu vida y fluir en esa dirección con tranquilidad y seguridad. Eso te permitirá dormir en paz y conectar con tus sueños más significativos. Recobras la fe en conseguir tu felicidad y bienestar. No tengas miedo por lo que pueda pasarle a tu pareja o alguien importante en tu vida porque esas personas están pasando por un importante período de madurez, necesitan eso para crecer. Cuidado con conflictos con los jefes o alguna figura de autoridad, toma en cuenta que podrían estar sometidos a grandes presiones.

PRÁCTICA AMOROSA: muévete para liberar el exceso de tensión, haz ejercicio.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la oración será tu gran aliada durante este tiempo.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

La reformulación de tu perspectiva de vida será clave en este momento para lograr evolucionar en lo que te propongas, tienes que hacerlo diferente por eso es probable que ningún plan convencional te funcione, necesitas hacer algo totalmente novedoso. La conexión con otros planos de consciencia o de energía te dará una gran motivación, puede ser que sueñes con personas fallecidas que te den mensajes para levantar el ánimo y salir adelante con todos tus planes. Los amigos y grupos que te apoyan te ayudarán en todo lo que te propongas.

PRÁCTICA AMOROSA: hay amorosas relaciones que te impulsan a realizar todos los cambios que necesitas experimentar.

ENERGÍA MAGNÉTICA: estudia lo que te entusiasme y así encontrarás tu mejor camino.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

Momento para cancelar deudas, organizar las finanzas y así conseguir un mayor orden en el flujo de caja que te permita aprovechar las oportunidades repentinas que pudieran surgir para invertir. Es importante que tengas claro hacia dónde quieres ir para poder actuar con diligencia cuando aparezcan dichas oportunidades. Muchos cambios en puertas así que la flexibilidad y adaptabilidad serán muy convenientes. Armonía y crecimiento en el trabajo y buena proyección profesional y eso te permitirá un mayor alcance con el público, los clientes ¡Aprovéchalas!

PRÁCTICA AMOROSA: como el panorama comienza a ser más claro puedes tomar mejores decisiones.

ENERGÍA MAGNÉTICA: toma tiempo para reflexionar y procura ser detallista en tu proyección, eso ayudará a su manifestación.

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Ahora sabes lo que esperas de las relaciones y lo que quieres alcanzar: un hogar o conseguir que tu convivencia actual sea algo emocionalmente significativa. No permitas que te empujen hacer los cambios ¡Anticípate! y muévete en dirección de aquello que sea importante para ti, eso en lo que crees y te hace sentir emocionalmente estable: no importa si no es lo que te habías planteado hasta ahora, lo importante es que te conecte de corazón y ya verás cómo se va convirtiendo progresivamente en la realización de tus sueños.

PRÁCTICA AMOROSA: expresa lo que sientes, no te quedes callado, aunque sientas que no te escuchan ¡tu voz retumbará!

ENERGÍA MAGNÉTICA: asume el liderazgo y crecerás mucho profesionalmente.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Sigue cuidando tu salud con especial esmero para que el cuerpo no te pase factura ni te haga sentir desajustado: tienes que cuidar tu bienestar emocional porque puedes llegar a sentir un gran nerviosismo ¡Tómate el tiempo suficiente para respirar, conectar con la naturaleza y sumergirte en el agua! Si te enfocas en actividades como éstas podrás conseguir el equilibrio que requieres para hacer los cambios inminentes a nivel laboral. Antes de ayudar a otros necesitas resolver asuntos pendientes en tu hogar, familia o finanzas, ocúpate primero de ti y todo se pondrá en su lugar.

PRÁCTICA AMOROSA: habla con Dios, pídele serenidad y paz interior que es lo que más necesita en este momento.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la fuerza de tus pensamientos positivos proviene de la divinidad.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Seguramente has estado evaluando nuevos proyectos y poniendo tu energía y empeño en sacarlos adelante, no te resistas al rumbo que tomen tus iniciativas pues te conducirán a mejores ventas y relaciones, no lo dudes, suelta un poco y verás los buenos resultados. Hay algún secreto que te puede pesar así que aprovecha para hablar con la verdad o para resolver eso que te produce una carga innecesaria, también puede ser algo familiar que estaba oculto y que salga a la luz. La energía te está invitando a brillar por tus talentos porque tal vez, sin darte cuenta, los estabas ocultando.

PRÁCTICA AMOROSA: tu presencia puede ser muy motivadora, permite que otros disfruten de tu guía.

ENERGÍA MAGNÉTICA: cada día reconocerás más tu poder personal.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Tal vez sientas como se muevan las bases de tu vida, es como un temblor que obliga a evaluar la vida familiar y profesional para hacer ajustes que ayuden a que te liberes de tanta tensión y nerviosismo que te impiden disfrutar de lo bueno que te está ocurriendo. Tienes que concentrarte más en atender tu salud emocional enfocándote en tu manera de pensar, porque el desequilibrio que estás sintiendo está directamente relacionado con la ansiedad o anticipación de consecuencias negativas. Aprende a pensar diferente y todo se pondrá en su lugar.

PRÁCTICA AMOROSA: no puedes callar lo que intuyes, te corresponde compartirlo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: es el momento para hacer crecer la seguridad en ti mismo a través de la reafirmación de tu yo, así que repite constantemente: yo valgo.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Cambiar tu manera de pensar sobre las cosas más importantes de la vida es necesario, no te empeñes en seguir viéndolo todo desde el mismo lugar porque no te hace bien, te limita mucho. Necesitas algo diferente para impulsar tu propósito de vida y sentir mayor satisfacción con quién eres, no te enfoques en lo material en este momento aunque tengas cosas importantes que resolver en esa área de tu vida, porque es un tiempo para impulsar los proyectos que te hagan sentir satisfacción y felicidad. La energía de mudanzas o viajes está muy presente, solo que debe tener sentido no solo para ti sino para toda la familia.

PRÁCTICA AMOROSA: tienes que decir algunas cosas en el trabajo que no quieren escuchar, pero no te calles, solo protégete de las reacciones.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu liderazgo aumenta y eso te hace sentir bien contigo mismo.

Patricia Valderrama en Instagram: @soypativalderrama

LINK ORIGINAL: Estampas

