Pronósticos de las cinco grandes ligas de Europa para la temporada 2022-23: amonestaciones, goleadores, descenso y más

La temporada de fútbol europeo 2022-23 comenzará pronto, y los equipos siguen afinando sus planteles durante una apasionante ventana de pases. Desde la carrera de dos equipos en la Premier League, pasando por una nueva rivalidad ofensiva en El Clásico, hasta el campeón de Francia, Paris Saint-Germain , que busca la gloria europea, nuestros expertos comparten sus selecciones y predicciones para las cinco grandes ligas europeas.

¿Qué jugador ganará el Botín de Oro? ¿Qué equipo se coronará campeón de Europa? ¿Quién sumará más tarjetas amarillas?

Los redactores de ESPN FC Rob Dawson, Gab Marcotti, Constantin Eckner, Julien Laurens y Alex Kirkland hacen sus pronósticos.

La Liga Los cuatro primeros

La ventana de pases de verano de Barcelona ha sido ominosamente exitosa, y han reforzado el equipo en todas las áreas clave. La primera temporada de Xavi como entrenador fue prometedora, y ahora tiene las herramientas a su disposición para llevar a Barça a lo más alto nuevamente. Real Madrid no estará lejos, pero repetir la temporada casi perfecta del año pasado parece poco realista. Atlético de Madrid debería ser más constante esta vuelta -sobre todo si Antoine Griezmann encuentra su nivel- y Villarreal tiene suficiente calidad para terminar cuarto, sin la distracción de la Champions League esta vez.

1er puesto: Barcelona 2do puesto: Real Madrid 3er puesto: Atlético de Madrid 4to puesto: Villarreal

Máximo goleador

Robert Lewandowski retará a Karim Benzema por el título de goleador en LaLiga. James Williamson – AMA/Getty Images Robert Lewandowski . ¡Por fin, competencia seria para Karim Benzema ! El capitán de Real Madrid fue el máximo goleador de La Liga el año pasado, con 27 goles, nueve más que su rival más cercano, Iago Aspas , pero es una cifra de liga que Lewandowski ha superado en seis de sus últimas siete temporadas en Bayern Munich . Benzema no renunciará a su corona sin dar batalla, y su rivalidad será muy divertida de ver: no está al nivel de lo que era Messi vs. Ronaldo, pero tampoco está lejos.

Descenso

Cádiz , Real Valladolid , Almería . Cádiz sobrevivió por un solo punto la temporada pasada -tras una improbable escapada en la última jornada- y no ha realizado ninguna mejora significativa en el plantel este verano. De los equipos ascendidos, Girona debería marcar suficientes goles para mantenerse en la categoría tras haber incorporado a Taty Castellanos a una delantera liderada por Cristhian Stuani , pero parece que Real Valladolid pasará apuros. Almería se ha movido en el mercado, pero si empieza mal, el entrenador Rubi se verá presionado de inmediato.

Mejor arquero

Thibaut Courtois . Bono , de Sevilla , ganó el trofeo Zamora de España al arquero con menos goles permitidos por partido la temporada pasada, pero no hay duda de que Courtois fue el mejor arquero del país. Su clase magistral en la final de la Liga de Campeones no sorprendió a los que le habíamos visto hacer milagros durante todo el año. La defensa de Real Madrid también debería mejorar con la incorporación de Antonio Rudiger .

Más tarjetas amarillas

Los dos equipos más sucios de La Liga la temporada pasada fueron Valencia -entonces dirigido por José Bordalás- y su anterior equipo, Getafe . Aunque Bordalás ya no está, su reemplazante en el estadio de Mestalla, Gennaro Gattuso, tiene una mentalidad similar de ganar a toda costa. Pero si tenemos que elegir a un jugador, que sea el defensor uruguayo de Getafe Damián Suárez, quien lleva años siendo uno de los hombres duros más divertidos de La Liga.

Ganador de la Champions League

Al igual que el año pasado, es difícil mirar más allá de los dos mejores equipos de la Premier League y de Europa: Liverpool y Manchester City . La constante capacidad de City de tropezar en las últimas fases de esta competición es inexplicable dada su calidad y profundidad, aunque ya no sorprende. Liverpool sentirá que fue el mejor equipo en la derrota ante Real Madrid en la final de la temporada pasada. Tiene la experiencia, y el entrenador en Jurgen Klopp, para ir un paso más allá esta vez. — Kirkland

Premier League Los cuatro primeros

Es difícil que Manchester City o Liverpool salgan de los cuatro primeros puestos, lo que deja dos plazas para Chelsea , Tottenham, Arsenal , Manchester United y posiblemente Newcastle. Tottenham ha gastado bien este verano y ha tenido la ventaja de hacer una pretemporada completa bajo la dirección de Antonio Conte, y Chelsea sigue luciendo fuerte a pesar de una pretemporada algo caótica. Arsenal y Manchester United los seguirán de cerca, pero los Spurs y Chelsea completarán los cuatro primeros puestos junto con Manchester City y Liverpool.

1er puesto: Manchester City 2do puesto: Liverpool 3er puesto: Spurs 4to puesto: Chelsea

El Manchester City de Pep Guardiola se perfila como favorito para repetir como campeón por tercera vez consecutiva, pero Jurgen Klopp y el Liverpool prometen otorgarles una batalla cerrada. Michael Regan – The FA/The FA via Getty Images Máximo goleador

Harry Kane . Es un goleador consolidado en la Premier League y Conte es un maestro a la hora de sacar lo mejor de sus centro delanteros. Tottenham debería hacer una buena temporada, lo que significa muchas oportunidades para Kane. La única cuestión será si puede mantenerse en forma o no, y cuánto le quita el Mundial de Qatar de cara a la segunda mitad de la temporada.

Descenso

Brentford , Bournemouth, Fulham . Brentford atravesó una mala racha la temporada pasada, cuando parecía que podría verse arrastrado a la batalla contra el descenso, y perdió a Christian Eriksen en manos de Manchester United. En cuanto a Bournemouth y Fulham, siempre es difícil para los equipos recién ascendidos, y tal como están las cosas, sus contrataciones de verano no parecen lo suficientemente buenas como para mantenerlos arriba.

Mejor arquero

Tanto City como Liverpool son equipos con un gran potencial ofensivo, pero también son muy buenos en defensa, sobre todo porque el rival casi nunca tiene el balón. Esto significa que los brasileños Ederson y Alisson son los dos principales candidatos al Guante de Oro, y dado que City no contaría con el central Aymeric Laporte al menos hasta septiembre, Alisson parece una buena apuesta para hacerse con el título.

Más tarjetas amarillas

Granit Xhaka . Con 29 años, el mediocampista suizo no va a cambiar su forma de jugar. Tanto si Mikel Arteta lo quiere como si no, va a seguir haciendo entradas y se va a poner en contra de los árbitros. Sólo tres jugadores tuvieron más amonestaciones que Xhaka la temporada pasada y es una buena opción para encabezar la lista esta vez.

Ganador de la Champions League

Manchester City. Pep Guardiola ha logrado que Manchester City llegue con regularidad a las últimas fases de la Liga de Campeones, y más temprano que tarde cruzará la línea de meta. El equipo es demasiado bueno como para no hacerlo. Mucho dependerá de qué tan rápida sea la adaptación de Erling Haaland y de si puede influir en los partidos más importantes a tan corta edad, pero todos los ingredientes están ahí para su primer triunfo en la Liga de Campeones. — Dawson

Bundesliga Los cuatro primeros

Antes de que a Sébastien Haller le diagnosticaran un tumor testicular, habría elegido con confianza a Borussia Dortmund para ganar el campeonato. Sin embargo, considerando que su nuevo delantero titular se perderá gran parte de la temporada, Dortmund queda segundo en mi ranking. Esto deja a Bayern Munich como la única opción lógica para ganar la liga, por undécima vez consecutiva, con Dortmund en segundo lugar. Detrás de las dos potencias, las cosas se vuelven imprevisibles, ya que tanto RB Leipzig como Bayer Leverkusen tienen planteles potentes, aunque podrían pasar apuros en la primera mitad de la temporada.

Leverkusen debería recuperarse más rápido de los primeros contratiempos, ya que Florian Wirtz volverá de su lesión de rodilla en algún momento y les ayudará a alcanzar el tercer puesto. El cuarto puesto es para VfL Wolfsburgo, que no es necesariamente el equipo más emocionante de la liga, pero cumple bajo la dirección del ex entrenador de Bayern, Niko Kovac.

1er puesto: Bayern Munich 2do puesto: Borussia Dortmund 3er puesto: Bayer Leverkusen 4to puesto: VfL Wolfsburgo

Equipos descendidos

Esta temporada podría ser la temporada en la que Augsburgo finalmente descienda. El pequeño club, basado 65 kilómetros al noroeste de Múnich, se encuentra en la Bundesliga desde 2011, y fuera de una o dos temporadas atípicas, Augsburgo suele estar en modo supervivencia. Enrico Maassen, su nuevo entrenador, no tiene experiencia en la primera división, ya que recientemente dirigió a la reserva de Dortmund, y antes de eso a equipos semiprofesionales. Aunque Maassen indudablemente tiene talento, mantener a Augsburgo en la liga podría convertirse en una tarea imposible.

El segundo equipo que descenderá es Werder Bremen , que hizo fichajes inteligentes tras su ascenso, pero que aún no posee la calidad suficiente para terminar encima de la zona de descenso.

Máximo goleador

Si Patrik Schick pudiera conservar su estado físico, podría ser uno de los goleadores de elite de Europa. Pero problemas en el tobillo y otras lesiones han impactado en la carrera del checo enormemente. De todas maneras, si está bien físicamente, se convierte en una fuerza imparable delante del arco. Schick es alto y técnico, ágil y astuto – en resumen, lo tiene todo. Con una distribución decente de parte de sus compañeros en Bayer Leverkusen, debería ser capaz de anotar 25 goles.

Mejor arquero

Esta se podría convertir en una carrera peleada entre el hombre de Bayern, Manuel Neuer , y el de Dortmund, Gregor Kobel , teniendo en cuenta que los dos trabajarán detrás de defensas estables y raramente cometen errores. Mientras que Neuer ha estado entre los mejores arqueros del mundo durante una década, Kobel ha tenido su momento de explosión más recientemente. De todas maneras, parece que nada puede afectar al suizo de 24 años. Dará una gran pelea contra Neuer, pero tendrá que ceder ante el número de Alemania una vez más.

Más tarjetas amarillas

Esto podría estar peleado, porque hay un par de jugadores en la liga que al parecer han adquirido el hábito de sumar tarjetas amarillas. Hasta el talentoso inglés internacional, Jude Bellingham , las recibe cada tanto, aunque parece estar por encima de sus rivales. Dejando de lado cómo es en realidad la cuestión, elijo al jugador de Mainz , Stefan Bell , como el hombre que recibe la mayor cantidad de tarjetas amarillas. El hombre de 30 años es un tanto lento y, al mismo tiempo, un tanto anticuado en la manera que defiende. Algunos tacles fuera de tiempo y faltas tácticas harán que este año llegue, al menos, a 10 amonestaciones.

Ganador de la Champions League

No nos debemos dejar llevar por los resultados iniciales, pero la performance de Bayern Munich contra RB Leipzig en la Supercopa de Alemania el fin de semana pasada te hace pensar que este equipo podría estar mejor ahora que antes de que Robert Lewandowski se marchara. Sin un jugador objetivo tradicional en el frente, el entrenador Julian Nagelsmann explotará algunas de las ideas tácticas que han estado dando vueltas en su cabeza desde que llegó a Munich. Si Bayern mantiene a su equipo en buenas condiciones física, son mis elegidos para ganar la copa el próximo junio. — Eckner

Serie A Los cuatro primeros

Escribo esto con una gran salvedad: la ventana no se cierra hasta que termine el mes y los equipos de la Serie A, por una serie de razones, tendrán mejoras masivas entre ahora y esa fecha. Por lo que me reservo el derecho de hacer una predicción diferente el 1 de septiembre. Habiendo dicho lo anterior, creo que estamos ante otro Derby de Milán por el título, con la llegada de Romelu Lukaku y Henrikh Mkhitaryan moviendo la aguja en dirección a Inter (aunque el «Príncipe» Charles de Ketelaere» representa un gran empuje para Milán).

Tengo a Juventus en tercer lugar, aunque la situación con la lesión de Paul Pogba tiene que ser monitoreada de cerca. Además, el equipo de Roma de José Mourinho, con la adición de Paulo Dybala , parece bien posicionado para dejar al Napoli sin Kalidou Koulibaly en el cuarto lugar.

1er puesto: Inter 2do puesto: AC Milan 3er puesto: Juventus 4to puesto: Napoli

Máximo goleador

Es una carrera entre tres que cuenta con Lukaku, el hombre de Lazio , Ciro Immobile (oigan, ya lo ha ganado cuatro veces) y el de Juventus, Dusan Vlahovic . Me quedo con Lukaku porque creo que Simone Inzaghi hará retoques en el ataque para hacerlo más enfocado en el centro delantero, mientras que Immobile tiene un año más y Juve aún no ha respondido algunos interrogantes con relación a Vlahovic (¿Cómo se recuperar Chiesa de su lesión? ¿Cómo estará Pogba? ¿En qué condición se encuentra Ángel Di María?).

Romelu Lukaku regresará a su punto en su regreso al Inter. Stefano Guidi/Getty Images Descenso

Sampdoria , Salernitana , Cremonese . Tengo una debilidad por Cremonese, pero ha perdido a cuatro colaboradores clave para su promoción que han regresado a sus equipos matrices a préstamo ( Marco Carnesecchi , Gianluca Gaetano , Nicolo Fagioli y Caleb Okoli). Salernitana logró un milagro el año pasado, pero es raro que un rayo caiga dos veces en un mismo lugar. Sampdoria es un desastre financiero y está operando con un presupuesto muy ajustado: está entre ellos y Lecce , y creo que Lecce quedará arriba.

Mejor arquero

Mike Maignan . Concedió la menor cantidad de goles en la Serie A la temporada pasada y, defensivamente, Milan sigue siendo fuerte. Inter debería estar cerca, pero para mí no está claro quién será su arquero titular, de modo que Maignan sería la apuesta más segura.

Más tarjetas amarillas

Gianluca Mancini de Roma. Lideró la liga la temporada pasada y Roma probablemente esté encendido este año una vez más. Roma, como equipo, fue el segundo con la mayor cantidad de tarjetas amarillas la temporada pasada y Venecia ha ido al descenso, por lo que los dos están bien posicionados para quedarse con la corona aquí. Quizá sea una consecuencia natural de la intensidad de José Mourinho obligándote a cometer más errores de los que generalmente cometerías.

Ganador de la Champions League

Manchester City. Realmente siento que no lo sé, y quizá cambie de parecer muchas veces entre ahora y el comienzo de la temporada. Siento que Pep Guardiola lo merece y, teniendo en cuenta lo difícil que es repetir, lo exigente que fue la temporada pasada para Liverpool, que Bayern tiene respuestas sin responder, que Paris Saint-Germain tiene un nuevo entrenador, que Kylian Mbappé no se sumó a Real Madrid y que la temporada de Erling Haaland no se verá afectada por el mundial, diré City. — Marcotti

Ligue 1 Los cuatro primeros

París será demasiado fuerte para la Ligue 1 una vez más. El nuevo entrador, Christophe Galtier, no puede fallar y el equipo ha jugado bien en el Trophée des Champions con Lionel Messi y Neymar haciendo un juego afilado. Es más interesante miras detrás de PSG y observar al top 4. Lyon ha hecho un reclutamiento impresionante (Lacazette, Tolisso, Tagliafico). Monaco competirá, Lucien Favre puede haber cosas atractivas en Niza que ha reclutado bien. Marsella, que está en medio de una dura crisis con el nuevo entrenador Igor Tudor, quedará fuera.

1er puesto: PSG 2do puesto: Lyon 3er puesto: Monaco 4to puesto: Niza

Máximo goleador

Kylian Mbappé. Terminó con 28 goles la temporada pasada, 27 el año anterior y 18 el anterior a ese. Por lo que son tres temporadas en las que no supera los 30 goles en la temporada, tal como lo hizo en 2018-2019 con 33, pero este es el año en el que volverá a superar los 30. Después de extender su contrato con PSG y con más responsabilidades, será aún más fuerte dentro de la cancha. Con Messi y Neymar también afilados y con el muy buen reclutamiento que París hizo en el verano ( Vitinha , Ekitike, Sanches, Mukiele), Mbappé brillara aún más de lo usual.

¿Podrán los nuevos refuerzos del PSG ayudar a Neymar, Mbappe y Messi por fin conquistar la Champions? (Photo by John Berry/Getty Images) Descenso

Auxerre, Clermont, Lorient , Troyes . Esta temporada, cuatro equipos van al descenso mientras que la Ligue 1 pasará al formato de 18 clubes en vez de 20, por lo que es vital permanecer arriba. Es una batalla entre seis equipos: Los dos que fueron ascendidos, Auxerre y Toulouse , así como también Brest , Lorient, Clermont y Troyes. Toulouse ha sido inteligente este verano y su proyecto es prometedor. En cuanto a Auxerre, será difícil. Lo mismo para Lorient y su nuevo entrador, Regis Le Bris. Clermont ha perdido a su mejor jugador, Mohamed Bayo , mientras que hay tensión entre los jugadores y el entrenador en Troyes.

Mejor arquero

Walter Benítez lo ganó con 14 partidos en los que no permitió que le convirtieran goles sus rivales la temporada pasada. Se ha marchado a PSV Eindhoven y ha sido reemplazado por Kasper Schmeichel . Mi ganador para esta temporada es Donnarumma. La defensa de PSG será más fuerte con un fondo de tres y Galtier ha elegido al italiano como su número uno por lo que jugará todos los partidos de liga a diferencia de la temporada pasada. Alexander Nubel y Mónaco también podrían figurar en la lista, junto con Patrick Pentz en Reims.

Más tarjetas amarillas

Facundo Medina . Aquí hay pocos candidatos. Marco Verratti «ganó» este premio la temporada pasada con 12, delante del jugador de Lille , Benjamin André y el de Lens , Facundo Medina, con 11. Medina asimismo quedó tercero la temporada anterior, también con 11. Creo que esta campaña debería estar primero. Es un defensor agresivo en un equipo que presiona mucho. ¡Por lo que es la elección acertada!

Ganador de la Champions League

PSG, finalmente, este es su año (escribo esto todos los veranos). El equipo está mucho mejor que el año pasado, más equilibrado, más joven e incluso más francés. El nuevo entrenador, Christophe Galtier, hará que este equipo se fusione y la magia de Messi, Neymar y Mbappé, así como también el liderazgo de Sergio Ramos , harán el resto. «París, campeones de Europa» suena genial. — Laurens

