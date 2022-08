Pronóstico de Pepe Auth estima diferencia de siete puntos a favor del Rechazo: «Veo la suerte bastante echada»

Entornointeligente.com /

A partir de este lunes, quedan solo 20 días para que se produzca el Plebiscito, por lo que las encuestadoras y los analistas están realizando sus últimas estimaciones de cara al referéndum. Hasta ahora, los datos muestran una leve alza del Apruebo , pero una ventaja que varía entre ocho a diez puntos a favor del Rechazo.

Esas cifras fueron ratificadas esta jornada por el ex diputado y experto electoral, Pepe Auth, quien realizó un estudio que da un 53,6% al Rechazo y un 46,4% para el Apruebo, apuntando una diferencia de 7 puntos entre ambas opciones y con un padrón de 9,2 millones de personas, un 14% más que en la segunda vuelta presidencial.

La proyección está hecha sobre el precedente de la elección que enfrentó a Gabriel Boric con José Antonio Kast , asumiendo que quienes votaron por la carta de la derecha en segunda vuelta se inclinarán en su totalidad por el Rechazo y los que votaron por el frenteamplista en primera vuelta optarán por el Apruebo.

Según Auth, los 2,7 millones de sufragios que se sumaron a Boric en la segunda vuelta se distribuirán entre ambas opciones, yendo un 75% para el Apruebo y un 25% por el Rechazo. En tanto, los nuevos votantes que se sumarán por efecto del voto obligatorio, se distribuirán a su juicio en un 60/40 en favor del Rechazo.

«Desde que la Convención situó su propuesta varios metros a la izquierda del Boric de segunda vuelta y el Rechazo se presentó como otro camino a una nueva Constitución, al Apruebo se le hizo muy difícil la victoria. El cálculo que fundamenta este pronóstico tiene alta probabilidad de ser superado, tanto por una probable mayor ventaja del Rechazo en los nuevos votantes, así como una disputa mayor de votos en la centroizquierda», aseguró el ex parlamentario.

En conversación con Emol , explicó que «lo interesante es que había hecho un pronóstico el 28 de junio, analizando la situación electoral de cada una de las regiones por separado, incorporando en cada una de ellas un análisis específico y ahora lo que hice fue una hipótesis general y la aplique en cada una de las regiones».

«La distancia que yo preveo, de acuerdo con los números, es de 7,3 puntos y yo lo veo como un piso. Es muy difícil que sea más estrecho que eso». Pepe Auth, analista electoral «Dije, el Apruebo está constituido por todos los votos de Boric en primera vuelta, más tres de cada cuatro de los votantes que se le sumaron en segunda vuelta contra Kast. Eso es 1,8 millones, más 2 millones de los 2,7 millones de la segunda vuelta, más el 40% de los votos nuevos, si es un millón, unos 400 mil, más o menos «, indicó.

En ese contexto, aseguró que «el resultado increíblemente fue casi idéntico al que había hecho en el análisis y la apuesta región por región, lo que habla de que cuando uno mira los números, al final termina dando el mismo resultado. Para mi es un piso, porque en realidad estoy en duda respecto de tres cosas».

«Primero, si la participación crece, la distancia obviamente va a crecer . Segunda duda, es que las encuestas cuando miden a las personas que no votaron, la relación es de 2 a 1 entre el Apruebo y el Rechazo. Es decir, no es 60 a 40, es más bien 65 a 35 e incluso más, ahí estoy siendo conservador», recalcó.

En esa línea, la tercera variable a su juicio «es que la disputa por el voto de centroizquierda está siendo más intensa de lo previsto, porque la cantidad de figuras que se han alineado con el Rechazo es mayor de lo que yo esperaba, su activismo y presencia. Esas tres razones me hacen poner una prevención».

«Mi apuesta es el piso de la distancia. La distancia que yo preveo, de acuerdo con los números, es de 7,3 puntos y yo lo veo como un piso, lo que quiero decir es que es muy difícil que sea más estrecho que eso y es posible que sea un poquito más amplio que eso», advirtió.

Opciones de mover la aguja electoral Consultado sobre si en las semanas que quedan de campaña puedan modificarse las cifras, Auth indicó que «las cifras de esta semana son las mismas que las que había el 23 o 22 de julio. Por lo tanto, no es que haya un estrechamiento consistente del Apruebo, lo que hay es una leve variación, pero de ida y vuelta, no veo una tendencia sostenida».

«Las encuestas me dicen que la proporción de indecisos es muy baja . O sea, hay dos cosas, primero el nivel de voto decidido es muy alto tanto en el Apruebo como en el Rechazo, luego ese 16% de Cadem que no sabe o no responde, resulta que el 64% de ellos dice que probablemente no va a ir a votar», dijo.

En ese sentido, comentó que en ese grupo, «el 19% dice que probablemente votará Rechazo, 17% que va a votar Apruebo. O sea, es un voto pequeño y que lo normal es que se distribuya de manera pareja , porque yo no veo en el horizonte ningún cartucho fuerte o desequilibrante que puedan jugar ambas opciones».

«Creo que el Apruebo terminó de matar el último con el acuerdo , yo pensaba que ese podría haberse jugado junto con un cambio de gabinete radical, pero no ocurrió (…) siempre puede haber incidentes, pero no veo por dónde podría saltar la liebre y modificar el panorama, veo la suerte bastante echada», enfatizó.

El ex diputado aseveró que «no veo qué podría pasar, porque la franja ya se jugó, son las primeras semanas las que marcan. No quedan cartas secretas, lo de Michelle Bachelet ya se jugó y dos veces, una tercera no haría diferencia, el Gobierno bajó a la escena completamente y no puede hacer más».

«Incluso diría que hoy le conviene al Apruebo que el Gobierno se retire un poco, porque sus cifras son mayores que la aprobación al Presidente y las cifras del Rechazo son menores que la desaprobación al Gobierno. Por lo tanto, cualquiera diría que a estas alturas el Gobierno ya hizo su trabajo y no conviene seguir convirtiendo esto en un Plebiscito a la gestión del Gobierno, porque ahí se puede profundizar la distancia en lugar de acortarse», manifestó.

«No veo qué podría pasar, porque la franja ya se jugó, son las primeras semanas las que marcan. No quedan cartas secretas». Pepe Auth, analista electoral Sobre si existen posibilidades de que la campaña del Rechazo pueda sufrir un desgaste, al llevar mucho más tiempo en carrera que el Apruebo, el ex parlamentario aseguró que «veo a la gente bastante decidida , la única interrogante tiene que ver con el regreso de los mayores a la votación, que en todas las encuestas muestran altísima disposición a votar».

«En las elecciones anteriores, el cuerpo de votantes se desactivó en factor de los jóvenes. Es decir, la tasa de participación juvenil fue muchísimo más alta que la tasa de participación adulta y particularmente adulto mayor. Con el voto obligatorio, lo pensé desde el inicio, ese diferencial se va a pulverizar y la tasa de participación se va a igualar «, acotó.

Lo único que podría cambiar ese panorama, expuso, es «un incidente pandémico severo que ahuyentara a los adultos mayores de la elección, por ejemplo. Estos números tienen que ver mucho con el regreso de los adultos mayores a votaciones históricas, porque tanto en el Plebiscito de entrada como en la segunda vuelta, ingresaron los jóvenes y subieron mucho su tasa de participación, y salieron del padrón muchos adultos mayores, bajando su tasa de participación».

«Pero ahora, las cifras de las encuestas muestran que los mayores de 55 tienen incluso más decidido ir a votar que los propios jóvenes. Al final, lo que va a pasar es que cada grupo etario va a pesar lo que pesa en la pirámide de población. Es decir, se van a igualar las tasas de participación de adultos mayores, adultos y de jóvenes «, concluyó.

A su juicio, «no creo que vaya a bajar la participación juvenil, sino que más bien se va a recuperar la participación de adultos , básicamente por el alejamiento de la pandemia pero, por sobre todo, por el carácter obligatorio. Los más sensibles a las obligaciones legales son los adultos mayores. Eso está contenido en el cálculo y yo estoy estimando 1 millón 100 mil votantes nuevos respecto de la presidencial».

