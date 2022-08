Promotor turístico asegura que derogar incentivos para el fomento del turismo afectará la generación de empleo

Entornointeligente.com /

Si Panamá deroga las normas de incentivos para el fomento del turismo contenidos en las leyes 122 y 314 perdería una gran oportunidad histórica de desarrollar turísticamente el interior de país en un corto plazo en lugar de hacerlo en décadas, aseguró el promotor turístico Alfredo Monagas.

Las declaraciones de Monagas se dieron tras la presentación del proyecto de Ley 844 que deroga las leyes 122 del 2019 y la 314 de 2022 que establecen estos incentivos fiscales en el sector turismo fuera de la ciudad capital.

«Es una oportunidad única de generar empleos temporales y permanentes de manera rápida en el interior del país, que es lo que en este momento necesita Panamá después de los efectos devastadores de la pandemia. Esto sin duda ayudará enormemente a reactivar la economía nacional», aseguró Monagas.

Agregó que «no existe, en este momento, otra alternativa de generar empleos masivos como esta que ya está montada y tiene casi tres años de funcionamiento donde hay una cantidad de actores ya trabajando con grandes esfuerzos para atraer las inversiones extranjeras con miras a ofrecer mayor número de infraestructuras a mayor número de turistas».

Explicó que ha faltado profundidad en el análisis de las leyes aprobadas, ya que no es cierto que el Estado va a financiar estos proyectos turísticos; al contrario, al Estado no le tocará gastar porque son leyes autofinanciables, destacando que en la actualidad el sector financiero y bancario no está apoyando al sector turístico.

Enfatizó que hay cantidades de incentivos que el Estado no recupera, siendo este es el único que sí tiene retorno porque genera pago de impuestos de ITBMS, permisos contribuciones a la CSS, ISR, entre otros; genera empleos temporales en la fase de construcción y empleos permanentes en la fase de operación de los proyectos.

Ante la actual crisis económica y la gran competitividad en la región, Panamá debe enviar un mensaje contundente de que es un país confiable donde se respeta la seguridad jurídica, lo contrario sería costosísimo y afectaría enormemente de la imagen internacional del país.

Monagas indicó que «la gente no está haciendo fila para invertir en Panamá» y ya la Autoridad de Turismo de Panamá ha aprobado un importante número de proyectos de buena fe y bajo el amparo de estos incentivos que ahora no pueden simplemente desconocerse.

Según el Banco Mundial, el turismo es hoy día el mejor y principal empleador, produciendo entre 1 y 12 empleos por cada habitación construida sobre todo en el interior del país, permitiendo que nuestros jóvenes se desarrollen sin emigrar a la ciudad capital.

