Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Promoter Carol Sampaio diz que monta 'quebra-cabeça' para organizar listas de VIPs do Rock in Rio 'Tem tanta gente que está com saudade de festival que queria vir em qualquer dia', afirma a promoter no primeiro dia do Rock in Rio 2022. Por Cristina Boeckel, g1 Rio

02/09/2022 20h27 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Carol Sampaio no Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Carol Sampaio no Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Carol Sampaio, uma das promoters mais conhecidas do país e acostumada a montar as listas de convidados para os camarotes mais concorridos do Rock in Rio e também do carnaval, afirma que já está acostumada com as sucessivas abordagens por convites.

«São 23 anos, já acostumei. E eu venho da sequência do carnaval, que foi mais tarde este ano», afirmou Carol no festival nesta sexta-feira (2), primeiro dia do evento.

Segundo ela, é difícil conseguir convites de última hora. A tarefa mais difícil na hora de montar uma lista de convidados é, no caso do Rock in Rio, adaptar a vontade das pessoas que a procuram com o perfil das marcas que representa.

«Tem tanta gente que está com saudade de festival, que queria vir em qualquer dia. Mas às vezes você tem que montar um quebra-cabeça para 12 marcas», disse a promoter.

Como espectadora, Carol cita o show de Djavan como um dos que deseja assistir. Mas crê que há espaço para todos os estilos e perfis.

«A gente vai adaptando os dias. Muita gente gosta de metal. Cada dia tem seu perfil. A grande procura está em Justin [Bieber], está em Coldplay. Amanhã está incrível com Post Malone. Os Guns N Roses são aquele show que você vê várias vezes mas não cansa, virou um ícone», ressaltou Carol, que disse que também recebeu muitas mensagens pedindo para ver o show de Dua Lipa.

